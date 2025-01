Com protagonista inspirado em personagem de Martin Scorsese, thriller de ação com Liam Neeson está na Netflix

Liam Neeson reafirma sua posição como um dos grandes nomes de Hollywood ao encarnar figuras de moralidade ambígua que, apesar de previsíveis, continuam a fascinar. Em “Agente das Sombras”, dirigido por Mark Williams, o ator mantém o equilíbrio entre familiaridade e eficácia, trazendo nuances a um papel que domina como poucos. Reconhecido por sucessos como “Busca Implacável” (2008–2014) e o recente “A Chamada” (2023), Neeson transita mais uma vez pelo território dos thrillers de ação, onde sua presença inegavelmente eleva o material narrativo.

Aqui, ele interpreta Travis Block, um agente veterano do FBI especializado em resgatar operativos de situações extremas. Embora o arquétipo seja um velho conhecido, o roteiro, assinado por Williams, Nick May e Brandon Reavis, injeta um toque de frescor ao combinar cenas de ação com dilemas éticos e relações familiares carregadas de emoção. O elenco coadjuvante, encabeçado por Claire van der Boom e Gabriella Sengos, contribui significativamente para humanizar uma trama que, à primeira vista, poderia parecer genérica.

Block é um homem marcado pela lealdade ao sistema que serviu por décadas, mas sua ingenuidade diante da corrupção o obriga a confrontar verdades sombrias. A narrativa ganha profundidade ao relacionar a tentativa de assassinato da deputada progressista Sofia Flores a eventos reais, como o atentado contra Gabrielle Giffords em 2011, contextualizando o enredo em um panorama político mais amplo. A maleta que Block carrega, contendo uma arma de precisão, não é apenas um instrumento de ação, mas também um símbolo de transformação – um convite a abandonar antigas convicções em busca de redenção.

A construção de Travis Block, em particular, ecoa personagens como Travis Bickle, de “Taxi Driver” (1976), com sua luta interna por propósito em meio ao caos. No entanto, o filme encontra equilíbrio ao explorar a dinâmica entre Block, sua filha Amanda e sua neta Natalie. As interações familiares, repletas de pequenos gestos e tensões, trazem uma sensibilidade que desafia os limites do gênero de ação.

A performance de Neeson, aliada à direção precisa de Williams, entrega um produto que, embora transite pelo esperado, é executado com a competência de quem conhece bem seu público. Momentos de reflexão e humanidade surgem para contrastar com o ritmo acelerado, garantindo um impacto emocional que transcende o mero entretenimento. No final, “Agente das Sombras” não revoluciona, mas reafirma o magnetismo de Neeson em papéis que unem ação e drama em doses equilibradas.