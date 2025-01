Uma história para sempre: o filme que marcou e mudou o Oscar de forma definitiva está no Prime Video

A escassez e a desigualdade social, com todos os seus impactos corrosivos sobre a vida individual e coletiva, raramente encontraram uma abordagem tão aguda e visceral quanto em “Parasita”. Ao primeiro contato, pode-se vislumbrar uma comédia de costumes, pontuada por tensão crescente. Contudo, não demora mais que alguns minutos para que as camadas de reflexão se revelem cada vez mais complexas, conduzidas por uma narrativa visual primorosa que explora as intricadas nuances da vida real e seus desdobramentos imprevisíveis.

Bong Joon-ho, um dos diretores mais talentosos de sua geração, utiliza seu olhar afiado em “Parasita” para expor verdades desconfortáveis e estimular discussões cruciais. O filme, reconhecido com o Oscar de Melhor Filme e a Palma de Ouro em Cannes, representa uma façanha inédita para um longa-metragem em idioma estrangeiro. Além disso, ele também levou o prêmio de Melhor Filme Internacional, consagrando um feito que há 65 anos não se repetia, desde “Marty” (1955), de Delbert Mann. A realização de Bong é um marco que transcende barreiras linguísticas e culturais, ressoando como um alerta universal.

O apreço do diretor por temas sociológicos é evidente ao longo de sua carreira. Filmes como “Expresso do Amanhã” (2013) e “Okja” (2017) já sinalizavam sua inclinação para tramas que combinam entretenimento e crítica social. No entanto, a maturidade narrativa e a profundidade temática alcançadas em “Parasita” são de outro patamar. A história de uma família pobre liderada por Kim Ki-woo, que dobra caixas de pizza enquanto usa o wi-fi de um café por pura necessidade, escancara a luta desesperada por sobrevivência em um mundo onde o consumo dita as regras. A indicação para dar aulas particulares surge como uma possível redenção, iniciando uma trama que escava os segredos sombrios de uma existência precária e sua ânsia por ascensão social.

Choi Woo-sik entrega uma atuação memorável em “Parasita”, amparado pelas reviravoltas engenhosas do roteiro assinado por Bong e Han Jin-won. O subtexto é densamente povoado de referências ao porão oculto da mansão, simbolizando o peso do título. A narrativa migra de um aparente conto sobre vigaristas oportunistas para um denso thriller noir, onde milionários exploram trabalhadores com salários indignos. Em seu clímax, o filme desafia o público a refletir sobre quem, de fato, explora quem, deixando no ar uma questão tão desconfortável quanto essencial.