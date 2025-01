Drama sobre amadurecimento que é como um soco no estômago, na Max

Escrito e dirigido por Molly Manning Walker, “How To Have Sex” é um drama de amadurecimento que segue três amigas adolescentes — Tara (Mia Mckenna-Bruce), Sky (Lara Peake) e Em (Enva Lewis) — durante uma viagem de feriado prolongado para Mália, na Grécia. O trio está à beira de tomar decisões importantes sobre o futuro, especialmente no que se refere às suas carreiras, e quer aproveitar ao máximo a juventude antes que a vida se torne “séria demais”.

Enquanto Sky e Em são extrovertidas e já possuem algumas experiências de vida, Tara é mais tímida e se sente à margem. Suas amigas, animadas, tentam introduzi-la em um mundo cheio de diversão e novas descobertas. Tara, querendo se desvincular de seu mundo fechado e conhecer o que suas amigas já vivenciam, se dispõe a aceitar as experiências que surgirem. Ela acredita estar perdendo algo importante, algo que só pode ser encontrado na companhia delas.

Elas vivem cada dia e noite intensamente, como se fossem momentos únicos e irrepetíveis. Festas, bebidas, drogas, diversão e pegação marcam a viagem. Durante esse tempo, no quarto de hotel vizinho, um rapaz chamado Badger (Shaun Thomas) observa Tara se arrumando na sacada e se interessa por ela. O encontro resulta em uma conexão instantânea, e Badger acaba apresentando seus amigos, incluindo Paddy (Samuel Bottomlay), para as garotas.

O destino dá uma guinada inesperada quando Tara acaba atraindo a atenção de Paddy. Embora tenha se sentido atraída por Badger inicialmente, ela acaba aceitando sair com Paddy, na esperança de viver uma experiência romântica e doce. No entanto, a realidade se mostra bem diferente do que ela imaginava. O que parecia ser uma oportunidade de afeto e conexão logo se transforma em uma experiência traumática. O comportamento de Paddy e o que acontece entre eles não é consensual, deixando Tara em um estado de confusão e medo.

Com receio de compartilhar suas vulnerabilidades com as amigas, Tara não revela o que aconteceu com Paddy nem o quanto se sentiu amedrontada e violada. Ela mantém isso para si mesma, em uma tentativa de não prejudicar a imagem que suas amigas têm da viagem ou da amizade. A jornada, que deveria ser de descoberta e alegria, se transforma em uma batalha interna contra os próprios sentimentos de insegurança e vergonha.

De forma sutil e introspectiva, o filme explora os dramas reais da adolescência — mais cruéis do que gostaríamos de imaginar. Ele aborda a vulnerabilidade diante das pressões externas, as consequências das más escolhas e os traumas silenciosos que muitas garotas enfrentam enquanto começam a descobrir o mundo ao seu redor. “How To Have Sex” vai além da tradicional narrativa de amadurecimento, trazendo à tona a complexidade das experiências de uma jovem mulher que, ao tentar sair da sua zona de conforto, acaba confrontando um lado sombrio da realidade que jamais havia antecipado.