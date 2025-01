O suspense premiado da Netflix, que 4 anos após seu lançamento mantém 100% de avaliações positivas, mas que você ainda não assistiu

Na Polônia dos anos 1980, um período de opressão desmedida marcou a vida de milhares de cidadãos por meio da Operação Jacinto. Sob o pretexto de proteger a segurança nacional, homens homossexuais foram sistematicamente perseguidos, independentemente de histórico criminal. As autoridades criaram um banco de dados com informações pessoais de mais de onze mil indivíduos, muitos deles pais de família, cujas vidas foram devastadas pelas prisões arbitrárias. Confissões forçadas de crimes inexistentes, demissões sumárias, chantagens e uma espiral de violência psicológica eram apenas algumas das consequências dessa ação autoritária. A onda de suicídios que emergiu desse contexto era abafada por forças policiais, que encobriam a brutalidade e a ilegalidade de seus métodos. Essa atmosfera de terror desenhou uma sociedade submersa em medo, onde os direitos humanos e o devido processo legal foram varridos por uma estratégia de controle que desconhecia limites morais ou socioeconômicos.

O cenário opressivo serve de pano de fundo para “Entre Frestas” (2021), filme dirigido por Piotr Domalewski. A obra aborda a Operação Jacinto enquanto investiga um caso real de assassinatos em série, cujas vítimas eram, em sua maioria, homens gays. Na trama, um policial determinado desafia os interesses e limites impostos por seus superiores ao mergulhar fundo na busca pelo responsável pelos crimes. A tensão entre dever e ética permeia a narrativa, que transcende o mero relato de um caso policial para denunciar as violências estruturais da época. Embora remeta a “Cruising” (1981), de William Friedkin, o filme constrói uma identidade própria, misturando o mistério do noir de Orson Welles com o suspense psicológico de Alfred Hitchcock. Baseado no roteiro de Marcin Ciastoń, Domalewski entrega um thriller envolvente que combina pesquisa meticulosa com uma crítica contundente às estruturas opressivas da época.

“Entre Frestas”, inicialmente intitulado “Operação Jacinto”, não se limita à reconstrução histórica; ele se aventura por territórios de denúncia e reflexão social. A trama utiliza o mistério como fio condutor para narrar as consequências devastadoras da homofobia institucionalizada. Além disso, o filme explora a complexidade de seus personagens, como o policial que, ao se aproximar da verdade, vê sua própria moralidade questionada. O longa reflete sobre os limites da justiça em um sistema corrupto e desumanizado, sem propor soluções fáceis ou definitivas. Em vez disso, entrega uma história que mistura tensão, tragédia e um apelo por um futuro mais justo. O diretor, conhecido por curtas premiados como “60 Kilos of Nothing” (2017), reafirma sua habilidade em explorar temas densos com uma abordagem visual e narrativa impactante, consolidando-se como uma voz importante no cinema europeu contemporâneo.