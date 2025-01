Filme que deu primeiro Oscar a Adrien Brody, favorito em 2025 ao prêmio de Melhor Ator da Academia, na Netflix

Wladyslaw Szpilman, brilhante pianista polonês, tornou-se um ícone tanto pela profundidade de seu talento musical quanto por sua extraordinária história de sobrevivência. Discípulo indireto de Franz Liszt, Szpilman consolidou-se na década de 1930, com apresentações marcantes e transmissões pela rádio polonesa. Também excursionou ao lado de Bronislav Gimpel, renomado violinista. No entanto, sua trajetória foi interrompida pela tragédia do Holocausto, que aprisionou sua família no gueto de Varsóvia.

Sua biografia, “O Pianista”, publicada originalmente em 1946 pela editora Wiedza, é um relato visceral de sua experiência durante a guerra. Uma versão ampliada, lançada em 1998, alcançou projeção global, sendo traduzida para vários idiomas. O livro recebeu aclamação unânime da crítica, figurando como livro do ano em publicações como The Economist e The Guardian, além de liderar as listas dos mais vendidos por anos consecutivos.

Em 2002, o diretor Roman Polanski adaptou essa narrativa para o cinema, criando uma obra que se inscreveu entre as mais importantes da história. Indicada a sete Oscars, a produção conquistou três: Melhor Ator, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado. A interpretação de Adrien Brody como Szpilman foi monumental. Aos 29 anos, Brody mergulhou profundamente no papel, perdendo cerca de 15 quilos e isolando-se socialmente para absorver a essência emocional do personagem, tornando-se o mais jovem vencedor do Oscar de Melhor Ator.

A história, marcada por uma fotografia que captura a degradação e o horror da época, retrata o impacto imediato da ocupação nazista na Polônia. O filme inicia com a invasão alemã e a posterior segregação da família Szpilman no gueto de Varsóvia. Após a deportação de sua família para Treblinka, Wladyslaw, por intervenção de um policial judeu, evita o mesmo destino. Trabalha como operário no gueto até sua destruição em 1943, sobrevivendo entre esconderijos em porões e prédios em ruínas.

Um dos momentos mais comoventes do filme ocorre quando Szpilman, escondido na Rua Aleja Niepodległości, é descoberto pelo oficial nazista Wilm Hosenfeld. Em vez de denunciá-lo, Hosenfeld o protege, oferecendo alimentos e casacos para enfrentar o frio intenso, simbolizando a complexidade humana em meio à crueldade da guerra.

A obra cinematográfica de Polanski reflete não apenas a experiência de Szpilman, mas também a de seu próprio passado. Sobrevivente do Holocausto, Polanski enfrentou a perda da mãe em Auschwitz e viveu a infância entre guetos e florestas na Polônia ocupada. Essas vivências conferiram ao filme uma autenticidade única, que transcende a tela e resgata a essência de um período histórico devastador.

Com narrativa poderosa e atuações inesquecíveis, “O Pianista” permanece como um marco tanto para o cinema quanto para a memória coletiva, ilustrando o triunfo da arte e da humanidade diante da adversidade.