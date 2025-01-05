O filme de suspense e mistério que ficou 200 dias entre os mais assistidos no streaming global agora está no Prime Video

A recriação de uma era dourada em que mulheres eram vistas como ornamentos do lar surge envolta em glamourosos vestidos de seda, penteados impecáveis e uma rotina de futilidades. Cuidando da casa com afinco, entre assados meticulosos e encontros no salão de beleza, elas habitam um mundo onde a felicidade é um espetáculo bem ensaiado, mascarando um vazio sufocante sob camadas de brilho e aparências.

Olivia Wilde revisita esse cenário em “Não Se Preocupe, Querida”, mas não apenas para saudar o passado. Já nos primeiros minutos, o espectador percebe que sua intenção é subverter o que está estabelecido. Utilizando figurinos e cenários de tirar o fôlego, a diretora costura suspense clássico com ironia mordaz. Sua câmera, ágil e inquieta, explora as rachaduras dessa utopia retrô, enquanto personagens enigmáticos desfilam pela tela, insinuando uma desconexão perturbadora que se revela aos poucos, sem pressa, mas com eficácia.

O roteiro, escrito por Carey e Shane Van Dyke e Katie Silberman, é um mosaico de sutilezas que Wilde transforma em cenas de imenso impacto visual e narrativo. Florence Pugh, como Alice, é o eixo emocional do filme. Sua personagem é uma dona de casa dos anos 1950 que vive para receber o marido, Jack, em um ambiente de design minimalista e modernidades da época. O que parece uma rotina monótona ganha tensão graças a pistas dispersas sobre o misterioso Projeto Vitória, para onde os homens partem diariamente, e que Wilde esconde até os momentos finais.

O charme das imagens é reforçado pela direção de arte de Erika Toth, que captura com precisão o estilo e a estética do período. No entanto, é na interação entre os personagens que a trama encontra seus momentos mais intensos. Chris Pine encarna Frank, o ambíguo líder de Shangri-la, com uma mistura inquietante de carisma e ameaça velada. O jantar em sua casa traz revelações ambíguas e provocações calculadas, ampliando a tensão que paira sobre o idílico cenário.

Enquanto Pugh eleva o filme com sua atuação magnética, Harry Styles, no papel de Jack, deixa a desejar. Sua performance depende quase exclusivamente da energia de sua parceira de cena, criando um desequilíbrio em momentos-chave. Wilde, que também atua como Bunny, exibe certa inconsistência, mas compensa como diretora ao conduzir o longa com mão firme. Mesmo quando o roteiro apresenta soluções fáceis, o filme atinge seu objetivo: desconstruir o glamour vazio de um sonho americano que nunca foi real.