Filme imperdível para fãs de ação estreia na Netflix e já entra no top 10 mundial

Ao contrário da monotonia comum em voos transatlânticos, este thriller transforma um Boeing 767 em um cenário pulsante de tensão e mistério. A narrativa, centrada no agente federal Bill Marks (Liam Neeson), explora os limites do medo e da desconfiança em um ambiente fechado, onde cada decisão carrega riscos mortais. A trama envolve rapidamente o espectador ao estabelecer um jogo de sobrevivência: mensagens anônimas ameaçam vidas a cada 20 minutos, exigindo um resgate milionário.

Bill Marks é um protagonista complexo, marcado por cicatrizes emocionais e dilemas morais. Ex-policial, ele lida com o peso de escolhas erradas e um histórico de perdas pessoais. Suas ações revelam uma dualidade fascinante: a dureza de um homem sob pressão e a humanidade em pequenos gestos, como consolar uma criança assustada. Neeson dá vida ao personagem com profundidade e intensidade, entregando uma atuação que equilibra força e fragilidade de maneira singular.

Sob a direção de Jaume Collet-Serra, o espaço confinado do avião se transforma em um ambiente de suspense crescente. O roteiro utiliza a claustrofobia do local para intensificar a tensão, revelando segredos dos passageiros e conduzindo o público por um quebra-cabeça envolvente. A narrativa flui com ritmo dinâmico, remetendo a obras de mistério clássico e a séries como “24 Horas”, mas mantendo uma identidade própria, cheia de surpresas e reviravoltas.

O uso de tecnologia, especialmente mensagens de texto, desempenha um papel central na trama. Em vez de diálogos expositivos, a interação virtual conecta os personagens ao mistério, criando uma rede de desconfiança. O elenco de apoio, que inclui Julianne Moore, Michelle Dockery e Lupita Nyong’o, reforça a qualidade da narrativa, com atuações que enriquecem a história sem desviar o foco da tensão principal.

Apesar de manter o suspense durante grande parte da projeção, o desfecho apresenta explicações apressadas e pouco convincentes para as motivações do vilão, diminuindo o impacto emocional final. Ainda assim, sequências de ação bem executadas e o desempenho magnético de Neeson garantem que o filme permaneça envolvente. Os pontos fracos não comprometem o entretenimento, mas poderiam ter sido melhor desenvolvidos.

Liam Neeson reafirma sua habilidade de transcender os estereótipos do cinema de ação. Sua interpretação confere profundidade a um personagem imperfeito, mas memorável. Desde “Busca Implacável”, o ator domina papéis que combinam força física com vulnerabilidade emocional, oferecendo uma performance que eleva o material e reforça seu status como ícone do gênero.

Este filme transforma uma situação corriqueira em um espetáculo de suspense e adrenalina. Com uma direção eficaz, um elenco competente e uma narrativa que prende do início ao fim, entrega uma experiência cinematográfica que, apesar de imperfeições, se destaca por sua capacidade de engajar o público. Uma viagem emocionante, conduzida por tensão e mistério, que mantém a atenção até o último instante.