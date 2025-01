Explodiu no Brasil! O novo filme de Idris Elba estreou na última semana na Netflix e já é o mais assistido do país!

Por um longo período, os safáris foram o passatempo de luxo para ricos europeus e norte-americanos, que viam em terras distantes e exuberantes a chance de preencher vazios existenciais, canalizar pulsões destrutivas e reafirmar masculinidades frágeis, facilmente desmontadas sob qualquer olhar crítico. Apesar de as caçadas terem sido abolidas, esses viajantes ainda perturbam a fauna local, movidos por um desejo insaciável de acumular experiências, muitas vezes às custas da natureza.

Esse embate entre homem e ambiente é o eixo que move o enredo de “A Fera”. Após um ponto específico, o filme expõe o desequilíbrio gerado pelos chamados povos “civilizados” em relação ao mundo natural. Baltasar Kormákur utiliza o roteiro de Jaime Primak Sullivan e Ryan Engle para tecer uma narrativa ácida sobre os impactos das ações humanas. A fotografia de Philippe Rousselot combina tons intensos de âmbar e verde, suavizando os momentos mais tensos até que a história mergulha em uma atmosfera de horror opressivo, onde uma sombra ameaçadora parece perseguir os personagens.

A trama se inicia com uma imagem que evoca uma reunião tribal sul-africana. Nela, Nate Samuels e suas filhas, Meredith e Norah, surgem entrelaçados à narrativa local. Em paralelo, caçadores armados seguem um leão gigantesco, ignorando que a própria arrogância deles poderia inflamar ainda mais a fúria do animal. A jornada de Nate com suas filhas, rumo a um recanto remoto do país, também revela um passado perdido e um território marcado por mistérios e tensões latentes.

Ao lado de Iyana Halley e Leah Jeffries, Idris Elba brilha ao encarnar um pai que busca reatar laços enquanto é confrontado por desafios imprevisíveis. O elenco se completa com Sharlto Copley, cuja interação com leões cria uma falsa sensação de segurança. Essa ilusão é quebrada quando uma vila tsongan é dizimada pela criatura central da narrativa, catapultando o filme a um clímax repleto de ação e tensão. Em meio ao caos, a história também explora os conflitos pessoais de Nate, especialmente no relacionamento com sua filha mais velha.