Melhor filme de Pedro Almodóvar nos últimos 12 anos, suspense com Penélope Cruz indicado a 2 Oscars está na Netflix

Liderado pela direção magistral de Pedro Almodóvar, “Mães Paralelas” apresenta um retrato comovente e complexo da maternidade e da memória histórica. O filme explora as conexões humanas e as verdades enterradas, tanto literal quanto figurativamente, através de um enredo repleto de nuances emocionais. Estrelado por Penélope Cruz em uma de suas performances mais intensas, o longa examina temas como identidade, culpa e redenção em uma narrativa profundamente pessoal.

Na trama, Janis (Cruz) e Ana (Milena Smit) são duas mulheres que compartilham a experiência de se tornarem mães solteiras. Seus caminhos se cruzam em um hospital, onde dáo à luz no mesmo dia, e suas vidas se entrelaçam de forma inesperada. Almodóvar utiliza esse ponto de partida para explorar as dinâmicas familiares e os desafios da maternidade, criando um mosaico emocional que ressoa com profundidade e autenticidade.

O roteiro, escrito pelo próprio Almodóvar, é intrincado e cheio de camadas. Ele intercala o drama pessoal com a história coletiva, trazendo à tona questões políticas e sociais sobre o passado da Espanha. A investigação de Janis sobre as valas comuns da Guerra Civil Espanhola se torna um elemento crucial, ligando os temas do filme às cicatrizes não resolvidas de uma nação. Esse paralelo entre o íntimo e o histórico é um dos pontos altos do filme, revelando a habilidade de Almodóvar em equilibrar o pessoal e o coletivo.

Penélope Cruz entrega uma atuação extraordinária, mergulhando profundamente na complexidade de Janis. Sua performance é uma masterclass de emoções contidas e explosivas, capturando tanto a alegria quanto a dor da maternidade. Milena Smit, por sua vez, traz uma vulnerabilidade crua à jovem Ana, criando um contraste marcante com a experiência e determinação de Janis. A química entre as duas atrizes é palpável, dando vida à relação complexa e multifacetada de suas personagens.

A fotografia de José Luis Alcaine é outro destaque, com cores vibrantes e composições impecáveis que são marca registrada de Almodóvar. O design de produção é igualmente impressionante, criando um ambiente visual que complementa a narrativa. A trilha sonora, assinada por Alberto Iglesias, é sutil e emocional, acompanhando a história com delicadeza.

“Mães Paralelas” é uma obra-prima que combina o melhor do melodrama com reflexões históricas profundas. Almodóvar mais uma vez demonstra seu talento inigualável para contar histórias humanas universais, enquanto explora a relação entre passado e presente. O filme é uma celebração da resiliência feminina e uma homenagem às conexões que nos definem, sendo uma experiência cinematográfica inesquecível.