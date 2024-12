O filme assistido por 491 milhões de pessoas desde o lançamento e que continua batendo recordes chegou à Netflix

A travessia que separa os últimos anos da adolescência dos primeiros passos na vida adulta revela-se, para muitos, uma fase ainda mais desafiadora do que a transição da infância para a juventude. É um período no qual as certezas que pareciam sólidas dissolvem-se diante de um horizonte repleto de mudanças e decisões inadiáveis. Mesmo quando acreditamos estar no controle, guiando-nos com firmeza em um mar de possibilidades, deparamos com águas mais profundas e revoltas.

Essas novas jornadas exigem escolhas que determinam destinos únicos — alguns relativamente tranquilos, enquanto outros são marcados por turbulências avassaladoras. O que se aprende na fase anterior, embora essencial, raramente basta para enfrentar as forças transformadoras que emergem com intensidade. Por volta dos dezoito anos, o espírito humano é tomado por ímpetos avassaladores, uma energia que, por mais promissora que tenha sido a juventude inicial, não pode ser liberada sem custos.

É justamente nessa etapa que as pessoas percebem, retrospectivamente, por que a adolescência é frequentemente descrita como um período de conflitos e instabilidade. É uma fase de transição, onde as tempestades emocionais se sucedem enquanto vislumbramos a promessa de um amanhã mais equilibrado. Entretanto, esse equilíbrio só se torna possível graças às experiências acumuladas, que, inevitavelmente, carregam dores e desafios.

O amadurecimento não é uma dádiva entregue gratuitamente; ele é conquistado após sucessivas provas de resistência e adaptação. A fase adulta, que tanto promete serenidade, exige que cada dilema enfrentado anteriormente seja processado e transformado em sabedoria. E isso não se dá sem uma luta intensa contra as forças internas e externas que moldam a identidade de quem atravessa esse limiar. Afinal, é vivendo que aprendemos a sobreviver — e a trilhar o caminho rumo a uma vida plena.