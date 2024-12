O melhor filme de ação de 2024 está no Prime Video e é um espetáculo visual único

“O Dublê” mistura ação e comédia em um espetáculo feito sob medida para quem valoriza o cinema enérgico e bem executado. David Leitch, que iniciou sua trajetória protegendo atores em sequências arriscadas, agora utiliza sua experiência para dar vida a Colt Seavers, encarnado por Ryan Gosling, um herói multifacetado que evoca o carisma de astros do passado, mas com versatilidade única. Leitch é exemplo de como uma carreira nos bastidores pode evoluir para o comando de produções marcantes, como “Trem-Bala” (2022) e “Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw” (2019). Em “O Dublê”, ele une forças com Gosling para criar uma narrativa dinâmica e exagerada, repleta de acrobacias, tiroteios e escapadas audaciosas. Embora despretensioso, o filme mantém o foco na celebração da vida perigosa, mas invisível, dos dublês — aqueles que arriscam tudo por cenas que, ironicamente, desaparecem no corte final.

A trama é impulsionada por um acidente que quase põe fim à carreira de Colt. Após um salto mal calculado que o deixa afastado por 18 meses, ele trabalha como manobrista em Los Angeles. Sua rotina muda quando Gail Meyer, produtora ligada à poderosa Jody Moreno, o convence a retornar aos sets, reacendendo antigas paixões e desafios. O roteiro habilmente insinua uma química latente entre Colt e Jody, enquanto prepara o cenário para a entrada definitiva de Emily Blunt. Interpretando uma produtora implacável, Blunt domina a segunda metade do filme, que se desenvolve com ritmo ágil e humor. Com uma trilha sonora nostálgica — destacando “I Was Made for Lovin’ You” do Kiss —, o longa resgata a magia de uma era em que os efeitos práticos reinavam, garantindo diversão e nostalgia em doses equilibradas.