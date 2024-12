Filme mais caro da história da Miramax, romance arrebatador é também uma das mais lindas histórias de amor do cinema, na Netflix

Lançado em 2003, sob a produção de Sidney Pollack e direção de Anthony Minghella, “Cold Mountain” trouxe às telas o aclamado romance homônimo de Charles Frazier, publicado em 1997. Ambientado na Guerra Civil Americana, o longa rapidamente se destacou, arrecadando cerca de 180 milhões de dólares em bilheteria global e acumulando 101 indicações a prêmios, incluindo sete nomeações ao Oscar. O brilho de Renée Zellweger como Ruby Thewes foi recompensado com o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, consolidando um elenco de alto nível com Jude Law e Nicole Kidman.

A história central acompanha W.P. Inman (Jude Law) e Ada Monroe (Nicole Kidman), dois personagens conectados por um amor breve, porém profundo. Ada, uma pianista refinada, muda-se para a isolada Cold Mountain, na Carolina do Norte, em busca de recuperação para seu pai, o reverendo Monroe (Donald Sutherland). Logo após um beijo que sela um vínculo promissor, Inman é convocado ao exército. A guerra separa os dois e transforma suas vidas: ele, ferido em combate, decide desertar ao receber uma carta de Ada, embarcando numa jornada arriscada para reencontrá-la; ela, devastada pela perda do pai, luta para sobreviver em uma fazenda decadente.

A parceria com Ruby Thewes, uma mulher prática e resiliente, redefine o papel de Ada em sua nova realidade. Juntas, elas superam os desafios da vida rural, transformando a convivência em uma amizade genuína e solidária. Enquanto isso, Inman enfrenta obstáculos implacáveis em seu retorno, desde as ameaças das linhas inimigas até a perseguição ferrenha da Guarda Civil, determinada a capturar desertores. A iminência do colapso Confederado e a violência crescente compõem um pano de fundo de desespero, mas a esperança de Ada no retorno de Inman mantém viva a centelha de um futuro compartilhado.

A grandiosidade visual de “Cold Mountain” , capturada magistralmente pela fotografia de John Seale, é um de seus elementos mais marcantes. Paisagens vastas, tons terrosos e o contraste entre a beleza natural e a crueldade do conflito formam uma estética que aprofunda o impacto emocional da obra. A atmosfera melancólica reflete o peso da guerra e intensifica a experiência do espectador, transportando-o ao coração do sul dos Estados Unidos no século 19.

O desempenho do elenco é um pilar fundamental do filme. Jude Law expressa com intensidade a vulnerabilidade e a determinação de Inman, enquanto Nicole Kidman equilibra fragilidade e força em sua interpretação de Ada. Renée Zellweger, por sua vez, injeta energia e carisma como Ruby, criando uma dinâmica poderosa que enriquece a narrativa. Cada atuação adiciona camadas emocionais, tornando os personagens complexos e relacionáveis.

Mais do que um drama de guerra, “Cold Mountain” é uma reflexão sobre a resiliência humana diante do caos e a força do amor em tempos sombrios. Sua combinação de narrativa cativante, atuações marcantes e um trabalho técnico impecável consolidam o filme como uma peça notável na cinematografia contemporânea, oferecendo um retrato visceral de um período turbulento e celebrando a persistência da esperança.