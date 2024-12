Esqueça John Wick: suspense de ação com Sasha Luss e Cillian Murphy é um dos melhores filmes da Netflix

Personagens femininas cuja beleza se torna um manto para esconder intenções mortais costumam trilhar dois caminhos no cinema: ou capturam a audiência com a fusão entre sensualidade e complexidade psicológica ou naufragam em narrativas pretensiosas, perdendo-se em tramas excessivamente mirabolantes. Em meio a esse espectro, há quem consiga equilibrar os extremos e transformar o previsível em algo surpreendente.

“Anna — O Perigo Tem Nome” é um exemplo dessa abordagem. Sob a direção de Luc Besson, o filme transita com habilidade entre os polos. Conhecido por seu estilo de manipular o público, o diretor revisita características marcantes de suas protagonistas passadas para criar Anna Poliatova, uma anti-heroína que carrega nuances de figuras icônicas como Lucy, da vingativa de 2014, e Mathilda, a aprendiz de assassino de “O Profissional” (1994). Mas Anna não é uma sombra do passado: ela emerge como uma figura original, cheia de camadas.

Em Moscou, Anna trabalha vendendo matrioscas, bonecas tradicionais que escondem outras dentro de si, uma metáfora para o que a personagem representa. Descoberta por um olheiro de uma prestigiada agência de modelos, a jovem hesita antes de aceitar a proposta, já que estuda biologia na universidade. Contudo, sua entrada no universo da moda é apenas o ponto de partida para uma trama que a levará a um destino muito mais perigoso e imprevisível.

De aspirante a top model dividindo um apartamento caótico nas proximidades da Torre Eiffel, Anna rapidamente se transforma numa figura enigmática no submundo do crime. Seu charme e determinação, aliados ao talento magnético de Sasha Luss, dão vida a uma protagonista que caminha pela passarela da alta moda enquanto se envolve em uma trama de espionagem internacional. Seu primeiro alvo? Um magnata russo que, sob as aparências, opera como traficante de armas para a CIA.

Por meio de flashbacks, o filme revela como Anna, antes presa a um relacionamento abusivo, é resgatada pela KGB e transformada em uma agente letal. O agente Alex, vivido por Luke Evans, desempenha papel central em sua trajetória, assim como Olga, interpretada por Helen Mirren. Olga não apenas recruta Anna, mas também imprime à trama uma profundidade emocional que se intensifica quando cumpre uma promessa inesperada: eliminar os registros que poderiam destruir a jovem que, em certo ponto, ela passa a considerar como sua filha.

O desfecho revela o domínio de Besson em mesclar elementos de ação e intriga com nuances emocionais, culminando em um desfecho que surpreende. “Anna — O Perigo Tem Nome” mostra que, mesmo em um terreno já conhecido, é possível explorar novos ângulos e criar narrativas que desafiam expectativas, deixando um rastro de tensão e fascínio.