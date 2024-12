47 dias no Top 10 mundial: mistério com Lily Collins que vai te impressionar com tantas reviravoltas, na Netflix

Famílias tradicionais, envoltas em poder e privilégio, são terreno fértil para segredos sombrios e intrigas. Em “Herança”, dirigido por Vaughn Stein em 2020, essa dinâmica é explorada de forma intrigante, mergulhando o espectador nos conflitos internos de uma influente família americana. Lily Collins interpreta Lauren Monroe, uma promotora pública em Nova York que desafia as convenções e expectativas impostas por sua poderosa família. Seu pai, Archer Monroe (Patrick Warburton), um magnata das finanças, sempre deixou claro seu descontentamento com o caminho profissional da filha, que rejeitou a promissora carreira em um renomado escritório de advocacia preparado por ele.

A tensão familiar é amplificada pela decisão de Lauren de se casar com um homem negro de origem humilde, contrastando com seu irmão mais novo, William (Chace Crawford), um deputado em busca da reeleição, que parece personificar o herdeiro ideal aos olhos do pai. O destino da família, contudo, muda radicalmente quando Lauren recebe, durante uma coletiva de imprensa, a notícia da morte repentina de Archer, que sofreu um mal súbito ao volante. A tragédia a conduz de volta à imponente mansão da família, um espaço carregado de histórias não contadas e segredos inquietantes.

Com a leitura do testamento, as relações já tensas se tornam ainda mais complexas. Archer deixa apenas um milhão de dólares para Lauren, enquanto William herda vinte milhões. Mas o verdadeiro ponto de virada acontece quando Michael Beach (Harold Thewlis), advogado da família, entrega a Lauren um envelope misterioso contendo uma chave e um pen drive. Nele, um vídeo gravado por Archer revela um segredo devastador que obriga Lauren a reconsiderar tudo o que sabia sobre seu pai. As pistas a levam a um bunker escondido nos limites da propriedade, onde ela descobre algo chocante: um homem aprisionado há anos, vivendo em condições desumanas.

Magro e de aparência descuidada, o prisioneiro é um enigma que Archer escondeu com extremo cuidado. Inicialmente horrorizada, Lauren foge, mas sua determinação em desvendar o mistério a conduz de volta ao bunker. Aos poucos, o homem revela segredos obscuros sobre Archer, expondo uma faceta desconhecida e perturbadora do patriarca. Cada revelação obriga Lauren a questionar suas próprias convicções e a confrontar dilemas morais de grande complexidade. Ela precisa decidir o que fazer com o prisioneiro e lidar com as potenciais repercussões públicas, enquanto tenta proteger a reputação da família e entender o verdadeiro legado de Archer Monroe.

O roteiro de Matthew Kennedy constrói uma narrativa que, embora envolvente, deixa lacunas importantes. Muitos eventos carecem de explicação ou aprofundamento, forçando o espectador a aceitar soluções convenientes. Essas falhas prejudicam a imersão e geram questionamentos que o filme não se preocupa em responder. Apesar disso, o talento do elenco compensa boa parte das deficiências. Lily Collins entrega uma atuação convincente, conferindo complexidade a Lauren, enquanto Simon Pegg, no papel do prisioneiro, impressiona com uma performance intensa e cheia de nuances, mantendo o suspense mesmo quando a trama se torna previsível.

“Herança” é um suspense que oferece uma experiência moderadamente satisfatória, especialmente para quem busca entretenimento leve e despretensioso. Disponível na Netflix, o filme é uma escolha adequada para quem deseja se distrair por algumas horas sem grandes expectativas. Embora não alcance a profundidade ou a originalidade dos grandes clássicos do gênero, consegue manter o interesse até o fim, provocando reflexões sobre os segredos que moldam relações familiares e as consequências de escolhas feitas no passado.