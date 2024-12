183 dias em todas as televisões: o fenômeno mundial de George Miller, sequência de uma das maiores sagas do cinema está na Max

Poucos diretores possuem a versatilidade criativa de George Miller, capaz de transitar entre o universo musical e lúdico de “Happy Feet: O Pingüim” e o caos apocalíptico de “Mad Max”. Este ano, Miller retorna à sua icônica franquia com “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, explorando as origens da personagem que conquistou o público em “Estrada da Fúria”. Desta vez, Anya Taylor-Joy assume o papel da protagonista, sucedendo a inesquecível interpretação de Charlize Theron.

O filme nos transporta mais uma vez para o cenário distópico característico da franquia, onde vastidões desérticas e a escassez de recursos como água alimentam conflitos entre facções. Neste contexto hostil, surge o Vale Verde das Muitas Mães, uma área de fertilidade e vida, que se torna o último vestígio de esperança em um mundo devastado. A jovem Furiosa vive sua infância nesse paraíso até que sua vida é brutalmente interrompida ao ser sequestrada por uma gangue liderada por Dementus, um soberano enlouquecido pelo sofrimento, interpretado por Chris Hemsworth.

Dementus, em um ato cruel, assassina a mãe de Furiosa e decide mantê-la ao seu lado, não apenas como refém, mas como uma possível ferramenta para localizar o cobiçado Vale Verde. Entretanto, seus planos sofrem uma reviravolta com a entrada de Immortan Joe, vivido por Lachy Hulme. Este tirano, já conhecido pelos fãs da saga, governa o Vale da Gasolina e controla um harém de mulheres que ele trata como propriedade. Enxergando um potencial futuro para Furiosa em sua coleção de esposas, Joe entra em conflito com Dementus, mas eventualmente prevalece, levando a jovem para sua fortaleza.

Subjugada pelas circunstâncias, Furiosa não abandona seu desejo de liberdade. Para sobreviver e planejar sua fuga, ela se disfarça entre os soldados de Immortan Joe, raspando a cabeça e assumindo uma identidade masculina. Essa nova fase em sua vida marca o início de uma jornada de vingança e redenção, enquanto Furiosa busca proteger outras mulheres do destino que lhe foi imposto. Ao lado de Praetorian Jack, interpretado por Tom Burke, ela traça um plano audacioso para retornar ao Vale Verde e desafiar a brutalidade que define seu mundo.

George Miller, mais uma vez, demonstra seu dom para criar narrativas envolventes que transcendem os limites do gênero de ação. “Furiosa: Uma Saga Mad Max” não é apenas um banquete visual, mas também uma história que equilibra grandiosidade e profundidade emocional. O diretor eleva o uso de CGI a um novo patamar, incorporando mais de 20 mil cenas aprimoradas digitalmente, um salto significativo em comparação com as 2 mil de “Estrada da Fúria”. Apesar da grandiosidade dos efeitos, Miller preserva a essência narrativa, garantindo que o visual complementa a trama em vez de eclipsá-la.

A atuação de Anya Taylor-Joy é um dos grandes trunfos do filme. Embora sua abordagem seja distinta da ferocidade crua de Charlize Theron, ela imprime à personagem uma combinação de fragilidade e resiliência que enriquece ainda mais a mitologia de Furiosa. Chris Hemsworth, por sua vez, entrega uma performance memorável como o imprevisível Dementus, equilibrando carisma e ameaça em uma interpretação multifacetada.

“Furiosa” reafirma o compromisso de Miller com a evolução da franquia, apresentando uma narrativa que é ao mesmo tempo uma homenagem às origens da saga e uma expansão ousada de seu universo. Com uma combinação de cenas eletrizantes, performances impactantes e uma direção magistral, o filme cativa desde os primeiros minutos e deixa o espectador ansiando por mais. Mesmo com algumas inconsistências no enredo, a produção atinge seu objetivo principal: envolver, impressionar e solidificar ainda mais a lenda de Furiosa no panteão do cinema distópico.