Primeiro suspense holandês a alcançar o Top 10 mundial em mais de 50 países na semana de estreia

A primeira sequência do thriller holandês dirigido por Cecilia Verheyden, em 2021, apresenta um momento decisivo na infância do protagonista, Ferry. Um garoto de dez anos, aterrorizado pelo pai abusivo, enfrenta um lar dominado pela violência. Enquanto a mãe tenta conter o marido, e a irmã mais velha toma uma arma como defesa, o menino, tomado pela fúria, age impulsivamente contra o agressor. Três anos depois, Wannes Destoop retoma essa narrativa e satisfaz a curiosidade do público, revelando o destino de Ferry Bouman. Criado sem cuidado ou afeto, por pais indiferentes ao futuro do filho, ele se torna o gângster temido que domina o submundo holandês.

Na continuação, “Ferry 2”, o protagonista, agora sob o comando de Destoop, enfrenta os desdobramentos de escolhas brutais e os dilemas que moldaram sua trajetória. Deixando a pequena Brabant para se aventurar na vibrante Amsterdã, Ferry enfrenta fracassos e remorsos profundos. O roteiro de Tibbe van Hoof e Geerard Van de Walle combina a violência do tráfico de drogas sintéticas com os conflitos internos do anti-herói, em uma Europa dividida entre o progresso e as chagas sociais. Por meio de cortes ágeis, o diretor captura a tensão crescente enquanto Ferry, camuflado na escuridão de Brabant, emprega táticas engenhosas para sobreviver e manter sua posição.

Apesar de sua dureza, a relação com Daniëlle oferece uma camada inesperada ao personagem. Ao protegê-la de um ex-namorado violento, Ferry revela traços de humanidade pouco explorados, trazendo à tona nuances de sua personalidade. Ao mesmo tempo, sua ascensão como braço direito do chefão Ralph Brink, interpretado por Huub Stapel, revela a fragilidade que o condena: uma lealdade irrestrita, fundada na gratidão e no vínculo quase paternal que estabelece com Brink. Contudo, essa devoção cega acaba sendo uma das razões para sua queda.

A cena do roubo do ecstasy conecta os eventos de “Ferry 2” ao enredo da série homônima e ao universo de “Undercover”. Frank Lammers mais uma vez entrega uma performance marcante, provando que até os mais endurecidos são capazes de emoções genuínas. É justamente essa dualidade entre brutalidade e sensibilidade que torna a narrativa tão envolvente e assegura ao filme um lugar especial na expansão dessa história.