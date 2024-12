Prepare o coração: o maior amor do cinema está no Prime Video, e você não vai conseguir esquecer

A história de Rosie e Alex percorre anos de amizade e sentimentos não ditos, enquanto eles enfrentam desafios e escolhas que alteram suas vidas para sempre. Desde a infância, compartilham confidências e sonhos. No entanto, um beijo no aniversário de Rosie muda a dinâmica entre os dois, deixando Alex com esperança e Rosie com dúvidas, especialmente após uma noite confusa marcada pelo álcool.

A vida de Rosie toma um rumo inesperado quando um encontro com Greg, o garoto popular da escola, resulta em uma gravidez não planejada. Os planos de estudar hotelaria nos Estados Unidos ficam para trás, enquanto Alex parte rumo a Harvard para estudar medicina. Determinada a não impedi-lo, Rosie esconde sua gravidez até que ele a reencontre já como mãe.

Apesar do carinho mútuo, eles tentam preservar a amizade, mesmo enquanto enfrentam realidades diferentes. Alex constrói uma carreira brilhante, mas sente falta de algo genuíno em sua vida pessoal. Rosie, por outro lado, encontra alegria em pequenas conquistas enquanto lida com as dificuldades de criar a filha sozinha e equilibrar empregos modestos.

Entre reencontros e desencontros, suas vidas mostram como o tempo molda não só os destinos, mas também os sentimentos. A conexão entre eles permanece forte, embora reprimida, enquanto cada um busca um lugar em um mundo repleto de incertezas. O filme capta o cotidiano de pessoas comuns, trazendo um olhar delicado sobre os pequenos momentos que definem nossa existência.

A narrativa questiona a ilusão de controle sobre o futuro, ressaltando como o amor verdadeiro é capaz de sobreviver ao tempo e às adversidades. O destino, com seus caprichos, mostra que muitas vezes ignoramos o essencial, simplesmente porque está tão próximo que nos acostumamos a não enxergar.