O filme se tornou o maior sucesso da história da Netflix: foi assistido 148 milhões de vezes na semana de estreia

Com aproximadamente 230 milhões de visualizações, esta produção consagra-se como a mais assistida na história da Netflix, alavancando-se com ação, humor e um elenco estelar. Sob a direção de Rawson Marshall Thurber, que já comandou sucessos como “Família do Bagulho”, a trama desbrava o universo do crime e da espionagem, sustentada por um orçamento de 200 milhões de dólares. Os resultados estrondosos em audiência validaram o investimento, colocando o filme ao lado de “Agente Oculto” no posto de produção mais cara da plataforma.

Diferentemente de muitas superproduções, o longa evitou o uso extensivo de tela verde, com 97% das cenas captadas em cenários reais, uma escolha que aprimora a sensação de autenticidade visual. Inspirado pelas aventuras de espionagem das décadas de 1940, o projeto já tem duas continuações em andamento, sendo que uma delas está prevista para o final deste ano. No centro da história, estão três valiosas relíquias associadas à rainha Cleópatra: dois ovos de ouro localizados e um terceiro, ainda perdido, que instiga disputas ferozes entre ladrões e colecionadores.

No papel de John Hartley, Dwayne Johnson encarna um agente do FBI em parceria com a Interpol, determinado a capturar Nolan Booth, um astuto ladrão interpretado por Ryan Reynolds. Uma reviravolta inesperada obriga os dois a unir forças para enfrentar O Bispo, uma criminosa estrategista vivida por Gal Gadot. A narrativa mescla perseguições, embates com rivais e uma dinâmica de cumplicidade e rivalidade entre os protagonistas, pontuada por diálogos rápidos e humor refinado.

A direção de Thurber impressiona pela coreografia das sequências de ação, com planos-sequência engenhosos que fazem uso criativo dos cenários e objetos disponíveis. Ainda que filmado durante as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, em 2020, o projeto manteve sua escala ambiciosa, com custos ampliados para 200 milhões de dólares. Parte considerável do orçamento, cerca de 60 milhões, foi destinada aos cachês dos protagonistas, cada um recebendo 20 milhões.

Adicionalmente, o filme enfrentou desafios emocionais: a perda do pai de Dwayne Johnson, Rocky Johnson, durante as filmagens, levou o ator a uma breve pausa para luto. Apesar dessas adversidades, a obra também estreou em cinemas dos EUA na primeira semana, mostrando a confiança da Netflix em sua recepção.

Embora tenha recebido críticas mistas pelo roteiro, considerado previsível por veículos como o “New York Times”, a química do elenco e a execução técnica conquistaram o público. Sua combinação de humor afiado, ação impactante e performances carismáticas reafirma a capacidade da Netflix de competir com os gigantes de Hollywood, consolidando o filme como um marco de sua trajetória.