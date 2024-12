Se o século 21 tivesse uma história de amor definitiva, ela seria a obra-prima de Joe Wright, agora na Netflix

Inspirado em uma obra marcante da literatura inglesa contemporânea, a adaptação dirigida por Joe Wright revela uma trama onde o amor entre Robbie e Cecilia é sufocado por barreiras sociais e pela interferência de Briony, a irmã mais nova da jovem. Ian McEwan, autor do romance, desenha uma narrativa que desnuda a fragilidade das relações humanas e desafia o leitor com um realismo implacável, desvelando a dureza da vida com uma precisão que dilacera os sentimentos mais profundos.

Robbie e Cecilia, interpretados por James McAvoy e Keira Knightley, compartilham um histórico de convivência escolar que jamais se transformou em amizade, marcado pelo distanciamento social entre eles. Filho da empregada e abandonado pelo pai, Robbie é visto com indiferença pela jovem, mas a idealiza secretamente. Já Briony, a caçula criativa da família, desenvolve uma afeição obsessiva por ele, que acaba influenciando suas ações. Após testemunhar encontros entre Robbie e Cecilia, Briony, tomada pelo ciúme e por interpretações equivocadas, acusa Robbie de um crime terrível. Essa acusação, corroborada pela omissão de Lola, vítima do ataque, destrói a vida de Robbie, que é preso e depois enviado ao front da Segunda Guerra Mundial.

Quatro anos se passam até que Cecilia e Robbie se reencontrem, reacendendo o amor e traçando planos para um futuro incerto em meio ao caos da guerra. Enquanto isso, Briony, agora com 18 anos, enfrenta o peso de suas ações, lutando para consertar os destroços que causou. No entanto, reparar feridas tão profundas e refazer laços despedaçados se mostra um desafio quase impossível, especialmente quando o tempo já deixou marcas irreversíveis.

A narrativa do filme oscila entre a opulência da mansão dos Tallis e os horrores do front, construindo uma cronologia multifacetada que passeia entre passado, presente e futuro. McAvoy e Knightley entregam performances que traduzem a dor e o desejo de seus personagens, enquanto Saoirse Ronan, em um papel inicial de destaque, interpreta Briony com uma intensidade arrebatadora. Sua atuação imprime na tela a dualidade de uma jovem dividida entre culpa e redenção.

Com cenas que evocam sentimentos conflitantes, a história desafia o público a refletir sobre diferentes versões de uma mesma realidade. A estrutura metalinguística do desfecho é um convite a revisitar a trama, mergulhando em camadas de interpretação que permanecem vibrantes a cada novo olhar. Este filme não oferece promessas de alívio emocional; pelo contrário, carrega o espectador em uma jornada que só encontra repouso na aceitação das imperfeições humanas.