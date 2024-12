O romance favorito de milhões ao redor do mundo em 2024 está no Prime Video

Um britânico carismático e uma americana talentosa, ligada ao mundo artístico, encontram um inesperado ponto de conexão. A narrativa lembra de forma sutil elementos de “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999), mas Michael Showalter guia “Uma Ideia de Você” em uma direção que confronta tabus persistentes e hipocrisias atuais, desviando-se do tom leve da obra de Roger Michell (1956-2021) e adotando uma abordagem mais reflexiva.

Nicholas Galitzine, em ascensão desde “Continência ao Amor” (2022), desempenha aqui um papel que consolida sua carreira, enquanto Anne Hathaway, com uma trajetória marcada por sucessos como “O Diabo Veste Prada” (2006), assume uma personagem que desafia as expectativas sociais. Juntos, os protagonistas entregam performances que se conectam a um público diverso, equilibrando carisma e profundidade emocional.

Inspirado no romance homônimo de Robinne Lee, o longa constrói paralelos com figuras da cultura pop, mas evita se prender a fofocas ou lugares-comuns. Em vez disso, Showalter conduz o espectador por uma trama que, embora romântica, não teme abordar preconceitos, propondo uma jornada de autoconhecimento e superação.

Solène Marchand, galerista de Los Angeles, administra sua loja com segurança, enquanto navega pelas complexidades da maternidade e do divórcio. Quando sua filha, Izzy, se forma no ensino médio, a presença de Solène em um festival de música leva a um encontro inesperado com Hayes Campbell, vocalista de uma boy band e 16 anos mais jovem. A partir daí, o filme explora tensões entre maturidade, amor e julgamentos sociais.

O roteiro apresenta um jovem Hayes, encantador e cheio de nuances, ao lado de uma Solène em busca de sentido e conexão, desafiando estereótipos sobre idade e relacionamento. Com atuações consistentes de Hathaway, Ella Rubin e Reid Scott, a trama equilibra momentos emocionantes e reflexivos, conectando o público ao dilema dos protagonistas e às implicações de suas escolhas.

Por fim, a obra sugere duas leituras possíveis: a aceitação das diferenças irreconciliáveis entre Solène e Hayes ou a crença na força transformadora do tempo para uni-los. Showalter opta pela segunda, apostando no escapismo romântico como forma de explorar os paradoxos do amor — ora complexo, ora surpreendentemente simples.