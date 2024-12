A estreia que dominou o planeta: o filme mais assistido do streaming no momento está no Prime Video

Na indústria cultural contemporânea, poucos nomes transitam com tanta desenvoltura entre gêneros quanto Dwayne “The Rock” Johnson. Da comédia à ação explosiva, passando por dramas surpreendentes, ele utiliza sua presença imponente e carisma singular como ferramentas de reinvenção constante. Sua estreia discreta em “O Retorno da Múmia” (2001) mostrou ao público uma promessa que, nos anos seguintes, ele soube consolidar com disciplina e destemor. Cada oportunidade foi aproveitada com a mesma intensidade de seus personagens heroicos, cuja aura é construída à base de suor e sacrifício.

“Operação Natal”, sob a direção de Jake Kasdan, incorpora perfeitamente esse estilo. Johnson assume o papel de Callum Drift, um fiel protetor do singular “Das Neves”, um Papai Noel musculoso em uma missão perigosa para salvar o Natal. A trama, embora envolta no brilho das luzes festivas, mergulha em um universo onde o caos e a esperança colidem violentamente. Reviravoltas alucinantes, vilões de contornos sombrios e mocinhos atípicos formam o mosaico desse conto natalino, onde a inocência é uma chama em risco de se apagar.

No cerne do enredo está a lista dos malcriados — um reflexo incômodo das falhas humanas. O Bom Velhinho, interpretado com vigor por J.K. Simmons, não é mais apenas um símbolo de generosidade; ele se torna um combatente exausto por um mundo que parece ter se desviado de sua trilha moral. Esse desconforto ganha forma com a ameaça de Grýla, uma bruxa do inverno encarnada por Kiernan Shipka, cuja maldade tem contornos modernos e letais. A invasão da privacidade, simbolizada pelo hacker Jack O’Malley, é uma metáfora atual que traduz as fragilidades de nossa época.

Kasdan costura essas linhas narrativas com habilidade, explorando o contraste entre a magia natalina e a brutalidade do mundo real. Chris Evans, em um papel surpreendente, injeta leveza e ironia, formando uma dupla afiada com The Rock. Juntos, eles transformam sequências de ação em uma coreografia divertida e imprevisível. O resultado é um filme que equilibra entretenimento e reflexão, mantendo a tradição do Natal viva em um cenário de desesperança.

Em última análise, “Operação Natal” é mais do que uma história de resgate; é um lembrete de que a humanidade é uma dança constante entre o caos e a esperança. E, talvez, enquanto houver heróis dispostos a enfrentar a escuridão, mesmo que empunhando bastões de doces ou socos explosivos, o Natal continuará a ser uma noite digna de celebração.