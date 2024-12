Quase 400 dias de sucesso: o filme número 1 da Netflix no coração do público

“Alerta Vermelho” conquistou o título de filme mais assistido da Netflix, acumulando cerca de 230 milhões de visualizações. Dirigido e roteirizado por Rawson Marshall Thurber, conhecido por sucessos como “Família do Bagulho” e “A Mentira”, o longa compartilha com “Agente Oculto” o posto de produção mais cara da plataforma, com um orçamento robusto de 200 milhões de dólares.

Embora exiba efeitos visuais dignos de blockbusters, Thurber surpreendeu ao revelar que 97% das cenas dispensaram o uso de tela verde. Inspirado pelos thrillers de espionagem dos anos 1940, ele imprimiu ao filme uma atmosfera clássica e autêntica. Duas sequências estão em desenvolvimento, com a primeira prevista para o final deste ano.

A trama gira em torno de três relíquias lendárias: ovos de ouro supostamente dados por Júlio César a Cleópatra. Dois dos artefatos são conhecidos, mas o terceiro permanece oculto, atiçando o apetite de colecionadores e criminosos de elite. O roubo dessas peças gera um alerta internacional, mobilizando o agente do FBI John Hartley, vivido por Dwayne Johnson. Hartley se vê forçado a trabalhar com o perspicaz ladrão Nolan Booth, interpretado por Ryan Reynolds, para capturar a rival implacável de ambos, O Bispo, papel de Gal Gadot.

O enredo, repleto de traições e reviravoltas, conduz os protagonistas por uma caça global onde a linha entre aliados e inimigos é constantemente borrada. Diálogos cômicos, planos-sequência elaborados e cenas de ação de tirar o fôlego mantêm o ritmo dinâmico e envolvente. Thurber demonstra maestria ao transformar cada elemento de cena em uma ferramenta para coreografar sequências ousadas e criativas.

Gravado em 2020, o filme enfrentou os desafios da pandemia de Covid-19, o que elevou os custos de 130 para 200 milhões de dólares. Parte significativa desse valor — 60 milhões de dólares — foi destinada aos cachês de Johnson, Reynolds e Gadot, cada um recebendo 20 milhões. Inicialmente produzido para streaming, “Alerta Vermelho” teve também uma breve exibição nos cinemas dos Estados Unidos.

Durante a produção, Dwayne Johnson lidou com a perda de seu pai, Rocky Johnson, o que exigiu uma pausa para o luto familiar. Apesar dos obstáculos e das críticas à previsibilidade do roteiro – como apontado pelo site Roger Ebert e pelo New York Times –, a narrativa conquistou o público com sua combinação de humor, carisma e ação de alta octanagem.

“Alerta Vermelho” é uma prova do potencial da Netflix para rivalizar com Hollywood, oferecendo um entretenimento eletrizante e estrelado que reafirma o gosto do público por aventuras de alto risco e diversão sem limites.