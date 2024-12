Com Nicole Kidman e Javier Bardem, drama de Aaron Sorkin indicado a 3 Oscars ficou 85 dias no Top 10 mundial e está no Prime Video

Finalmente chegou às telas a aguardada cinebiografia de Lucille Ball e Desi Arnaz, o casal ícone da televisão norte-americana que transformou “I Love Lucy” em um dos programas mais inovadores e influentes da história. Não apenas pelo formato pioneiro — que introduziu o uso de múltiplas câmeras e a presença de público ao vivo no estúdio —, mas também pelo impacto cultural, como a quebra de tabus ao exibir uma gravidez na televisão, algo até então considerado inapropriado. Lucille, além de protagonizar o programa, exercia um papel central nos bastidores, uma posição incomum para uma mulher na década de 1950.

“Apresentando os Ricardos” (“Being the Ricardos”), dirigido e roteirizado por Aaron Sorkin, mergulha em uma semana tumultuada da vida do casal. Nicole Kidman interpreta Lucille com intensidade, enquanto Javier Bardem dá vida ao carismático Desi Arnaz. O filme, disponível no Amazon Prime Video, apresenta um recorte das tensões pessoais e profissionais que moldaram a trajetória da dupla. A trama inicia com Lucille confrontando Desi sobre rumores de infidelidade após uma revista insinuar um caso extraconjugal. Logo em seguida, ela enfrenta uma acusação pública de associação ao Partido Comunista, em pleno ápice do macarthismo — período marcado pelo medo e perseguição a supostos simpatizantes do regime soviético. Sob pressão do FBI e de críticos conservadores, Lucille luta para proteger sua carreira e o futuro do programa.

Paralelamente, a gravidez de Lucille é outro ponto central. Grávida de sua primeira filha, Lucie Arnaz, ela e Desi insistem que sua condição seja incorporada à narrativa de “I Love Lucy”. A ideia enfrenta forte resistência dos executivos da emissora, preocupados com a recepção pública. “O público não pode imaginar como ela engravidou”, dizem alguns, evidenciando os preconceitos da época. Apesar das barreiras, o casal demonstra seu poder criativo e estratégico, conseguindo levar a gravidez para a tela – uma vitória simbólica que reforça a influência de ambos na indústria.

A narrativa também intercala flashbacks que revelam o início do relacionamento de Lucille e Desi, desde o primeiro encontro nos bastidores do filme “Too Many Girls”, passando pelos desafios impostos por suas carreiras. Lucille, então contratada da RKO, enfrentava papéis estereotipados, enquanto Desi comandava uma banda latina em Los Angeles. A decisão de criar “I Love Lucy” como um espaço compartilhado para ambos foi uma resposta à rejeição dos estúdios à ideia de um casal interétnico protagonizando uma série — mais uma barreira que eles superaram com astúcia.

Aaron Sorkin imprime sua marca registrada no filme: diálogos rápidos, densos e emocionalmente carregados. As interações entre Lucille e Desi são afiadas, com um misto de vulnerabilidade e sarcasmo que captura a complexidade de sua relação. O estilo de Sorkin transforma conversas cotidianas em momentos de grande intensidade dramática, evidenciando tanto os conflitos quanto a cumplicidade do casal.

A performance de Nicole Kidman é um dos grandes destaques, valendo-lhe o Globo de Ouro de Melhor Atriz e consolidando-a como uma das favoritas ao Oscar. Sua interpretação transcende a imitação, entregando uma Lucille multifacetada: forte, criativa e profundamente humana. Bardem também brilha como Desi, equilibrando charme e fragilidade em um retrato convincente do músico e empresário. Além das atuações, o roteiro é uma aposta sólida para a categoria de Melhor Roteiro Original.

No fim, “Apresentando os Ricardos” não se limita a uma homenagem ao legado de “I Love Lucy”. O filme reflete sobre os desafios pessoais e culturais enfrentados por um casal que redefiniu os padrões da televisão, questionando normas e abrindo caminho para futuras gerações de criadores. Mais do que um retrato biográfico, a obra captura a essência do que significa romper barreiras em tempos adversos.