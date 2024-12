O filme da Netflix que você vai assistir duas vezes e ainda recomendar

No suspense apocalíptico “O Mundo Depois de Nós”, dirigido e adaptado por Sam Esmail a partir do romance de Rumaan Alam, o cotidiano de duas famílias é brutalmente desestabilizado enquanto o mundo ao redor ruma para o colapso. Amanda (Julia Roberts), uma publicitária de personalidade crítica, e seu marido Clay (Ethan Hawke), um professor universitário, decidem se afastar temporariamente do Brooklyn com seus dois filhos: Archie (Charlie Evans), um adolescente desinteressado, e Rose (Farrah Mackenzie), uma menina de feições intrigantes. Eles alugam uma mansão isolada, cuja imponência e frieza desmentem qualquer ideia de lar acolhedor.

Logo nos primeiros dias, pequenos sinais de que algo está profundamente errado começam a aparecer. Um navio de carga adernado, um estranho acumulando suprimentos no mercado – tudo parece prenunciar uma tempestade invisível. A família, entretanto, persiste em sua rotina, ignorando os indícios que logo se tornarão impossíveis de evitar.

A tensão se cristaliza quando, em uma madrugada sem energia, a batida inesperada à porta revela G.H. Scott (Mahershala Ali) e sua filha Ruth (Myha’la). Proprietários da casa, eles retornam após um evento da orquestra e pedem abrigo devido ao blecaute generalizado. Amanda se vê tomada por um desconforto que ultrapassa a situação inusitada: um preconceito silencioso paira entre eles, exacerbado pelo contraste entre expectativas raciais e realidades sociais. Ainda assim, Clay sugere que todos tentem descansar, apostando que o amanhecer trará respostas.

Mas o amanhecer apenas revela um cenário de deterioração. Comunicação interrompida, drones hostis e sons ultrassônicos criam uma atmosfera sufocante. Amanda recebe breves notificações sugerindo ataques hackers enquanto Clay presencia o lançamento de panfletos ameaçadores. O caos não se manifesta em explosões visíveis, mas em um colapso meticuloso, metonímico e silencioso – aviões despencam, o mar é palco de destroços, e a tecnologia, em vez de proteger, falha.

A cinematografia de Tod Campbell amplifica o mal-estar com uma paleta vibrante nos momentos de maior desespero, contrastando com enquadramentos claustrofóbicos e movimentos de câmera que induzem ansiedade. O espectador é tragado por uma sensação de impotência enquanto o mundo se desfaz em fragmentos invisíveis, mas inegáveis.

No coração dessa narrativa, “O Mundo Depois de Nós” desafia o público a refletir sobre o equilíbrio precário de nossa sociedade e o futuro que construímos a cada decisão negligente. Como enfrentaríamos o colapso repentino das certezas que sustentam nossa vida cotidiana? E mais inquietante: que espécie de humanidade restaria quando o véu da civilização se rasga diante do caos iminente?