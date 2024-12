Um dos casos jurídicos mais absurdos e revoltantes da história: uma aula para alunos de Direito, na Netflix

Determinar o que faz um filme ser considerado excepcional é uma questão subjetiva, mas certos elementos podem elevar uma obra cinematográfica ao status de arte. Uma boa história é a semente, que, ao se transformar em um roteiro bem estruturado e traduzido de forma habilidosa para a linguagem visual, tem o poder de capturar a essência de uma época e cravar memórias duradouras na imaginação coletiva. O sucesso, contudo, depende de um sincronismo quase alquímico entre os envolvidos. Roteiristas, diretores, atores, cinegrafistas e técnicos precisam trabalhar em harmonia, criando um fluxo natural onde cada elemento recebe seu momento de brilho. Quando esse equilíbrio é alcançado, o cinema transcende seu papel de entretenimento e se torna uma experiência reflexiva e esteticamente transformadora. Este é o desafio da arte: elevar-se à beira da perfeição, despertando questionamentos profundos e celebrando as complexidades da existência humana.

Christopher Walken, com uma carreira marcada por personagens intensos e memoráveis, encontrou em “Uma Voz Contra o Poder” (2021), dirigido por Clark Johnson, um papel que o desafiou a explorar uma nova faceta de seu talento. O filme, despretensioso em sua aparência, oferece uma plataforma poderosa para o ator revisitar a atenção merecida ao seu trabalho. Embora papéis emblemáticos, como o de “O Rei de Nova York” (1990), de Abel Ferrara, ou o inesquecível vilão de “Batman: O Retorno” (1992), de Tim Burton, tenham consolidado sua presença na indústria, este novo projeto revela sua habilidade de humanizar o cotidiano, interpretando Percy Schmeiser, um agricultor canadense humilde, com notável precisão e empatia. Walken ajusta a frieza meticulosa de seu personagem ao contexto de tensões latentes, que parecem prestes a explodir a cada instante.

Baseado em eventos reais de 1998, o filme acompanha Percy Schmeiser, dono de uma fazenda de canola em Manitoba, tragado para uma batalha legal monumental contra a gigante Monsanto. A empresa o acusa de usar sementes geneticamente modificadas sem permissão, uma infração que coloca em xeque seu sustento e reputação. As sementes, resistentes a pesticidas criados pela Monsanto, germinaram inadvertidamente em sua propriedade, mas Schmeiser, com conhecimento limitado e tradições herdadas de gerações familiares, não tinha consciência de que estava infringindo patentes milionárias. A narrativa, roteirizada por Garfield Lindsay Miller e Hilary Pryor, desvenda o labirinto emocional e legal enfrentado pelo agricultor enquanto ele tenta provar sua inocência. Ao mesmo tempo, a Monsanto o acusa de imoralidade, exigindo uma indenização de US$ 150.000 por danos materiais e de imagem.

O embate judicial é retratado de forma densa, com nuances exploradas pela atuação minuciosa de Walken e um elenco de apoio eficiente. Zach Braff interpreta Jackson Weaver, o advogado de Percy, que alerta sobre as dificuldades e a possível duração interminável do processo. Ainda assim, Schmeiser decide lutar até o fim, um ato de resistência contra um sistema esmagador. Roberta Maxwell brilha como Louise, a esposa solidária e discreta heroína da trama, enquanto Christina Ricci, no papel da ativista Rebecca Salcau, adiciona um toque idealista à narrativa, essencial em histórias que confrontam corporações poderosas.

Apesar de sua intenção clara de provocar reflexão sobre questões éticas e legais envolvendo propriedade intelectual e o impacto da agricultura corporativa, o filme não escapa de certas inconsistências. Uma crítica relevante é a tentativa de retratar Percy como um agricultor pobre e desamparado, enquanto a realidade histórica aponta que ele também possuía outras fontes de renda, como um posto de gasolina e uma loja de equipamentos agrícolas. Tal abordagem pode ser vista como uma romantização dos fatos, enfraquecendo parte de sua credibilidade. Ademais, a trilha sonora, repleta de belos acordes de folk, falha em acompanhar o tom mais grave de cenas cruciais, criando uma dissonância que por vezes distrai o espectador.

Ainda assim, “Uma Voz Contra o Poder” se destaca pela direção segura de Clark Johnson, que conduz a trama com equilíbrio entre drama e tensão, e pela atuação brilhante de Walken, cuja entrega ao papel transforma um agricultor comum em um ícone de resistência. O desfecho, embora otimista, deixa margens para reflexão sobre os desafios enfrentados por indivíduos diante de corporações poderosas e a importância da luta por justiça em um mundo cada vez mais dominado por interesses econômicos. O filme não é apenas um relato de um conflito legal; é uma ode à persistência e à coragem de enfrentar o que parece imbatível, temas que ressoam profundamente em tempos modernos.