Proibido para cardíacos: suspense com Keanu Reeves, na Netflix, é um verdadeiro teste de coração para os espectadores

Interagir com estranhos pode parecer inofensivo, mas as consequências dessa decisão nem sempre são previsíveis. “Bata Antes de Entra”, dirigido por Eli Roth, explora de forma visceral como a vulnerabilidade humana pode ser manipulada, transformando um gesto de compaixão em uma armadilha cruel. A trama gira em torno de Evan, um arquiteto dedicado à família, que, ao passar um fim de semana sozinho, torna-se alvo de uma experiência perturbadora.

A narrativa se inicia em um cenário cotidiano e aparentemente seguro: Evan, com a casa vazia, aproveita a oportunidade para relaxar e revisitar passatempos esquecidos. No entanto, a chegada inesperada de duas jovens, Bel e Genesis, altera completamente o tom do filme. Encharcadas pela chuva, elas pedem abrigo, e a hospitalidade de Evan rapidamente se transforma em um convite para o caos.

Roth manipula magistralmente as expectativas do público, construindo uma atmosfera carregada de tensão. Bel e Genesis, inicialmente apresentadas como figuras inofensivas, gradualmente revelam intenções sombrias. O relacionamento que se estabelece entre elas e Evan é carregado de ambiguidades e provocações, misturando elementos de sedução e ameaça. O que começa como uma interação trivial logo se transforma em um jogo psicológico perigoso, expondo as fragilidades do protagonista.

À medida que os eventos se desenrolam, a narrativa questiona os limites entre moralidade e sobrevivência. Evan, que a princípio parece vítima de circunstâncias fora de seu controle, também é forçado a confrontar decisões que revelam aspectos sombrios de sua personalidade. Essa complexidade moral é uma das marcas do filme, obrigando o espectador a reavaliar noções de culpa e responsabilidade.

Com “Bata Antes de Entrar”, Roth se afasta do horror explícito de trabalhos como “O Albergue”, optando por uma abordagem mais contida e psicológica. O filme explora a ideia de que o verdadeiro perigo não vem apenas de forças externas, mas também de impulsos humanos que podem ser habilmente manipulados. Em um mundo onde a confiança é um bem frágil, esta história funciona como um alerta: às vezes, a porta aberta para ajudar alguém também pode ser uma entrada para o desastre.