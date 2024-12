Mrs. Dalloway compra as flores: Virginia Woolf e a poesia do comum

Virginia Woolf nasceu para a palavra. Filha de Leslie Stephen, eminente crítico literário, ela cresceu em um lar onde a literatura não apenas se lia, mas se vivia. Woolf, com sua sensibilidade aguda, encontrou na linguagem não apenas uma ferramenta, mas um território. A partir dessa origem, ingressou no icônico Grupo de Bloomsbury, orbitando mentes que pensavam além dos limites. Mais que autora, foi editora; mais que editora, foi visionária. Com seu marido, Leonard Woolf, fundou a Hogarth Press, de onde publicou vozes como a de Freud, cujo pensamento tocou de leve sua superfície, mas não a moldou. Quando o conheceu, em 1938, já carregava no espírito a introspecção de quem dissecava o humano com suas próprias ferramentas: a observação, a memória e a prosa.

Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf (Penguin-Companhia, 240 páginas, tradução de Claudio Alves Marcondes)

Se a literatura de Woolf navega mares profundos, é porque sua mente os habitava. Marcada por doenças mentais e crises que minavam a sanidade, ela vivia na linha tênue que separa lucidez e loucura. Tal fragilidade não era limitação, mas lente. Em “Mrs. Dalloway”, esse limiar se transforma em trama, e a narrativa flui entre a leveza das superfícies sociais e os abismos das consciências fragmentadas. Woolf sabia que a loucura não era o oposto da razão, mas sua vizinha mais próxima; sua literatura transita nesse espaço liminal, onde o ordinário e o extraordinário se encontram, rompendo as barreiras da narrativa tradicional para recriar o fluxo do pensamento e do tempo. Sua obra é mais que romance: é um mapa do labirinto humano.

Clarissa Dalloway, com seu olhar afiado e alma inquieta, é a heroína que escolhe a superfície — ou talvez a superfície a escolha. Sua sanidade não é apenas um estado, mas um pacto. Ela negocia com a vida a permanência dentro das regras, aceitando as convenções sociais como abrigo e armadura. Há força em sua fragilidade, pois resistir às turbulências interiores requer coragem maior do que render-se a elas. Em contraste, Septimus Warren Smith é o estilhaço da modernidade, a falha que não se pode ocultar. Ele encarna a impossibilidade de viver entre as normas, um espírito tão devastado pela guerra quanto pela introspecção. Clarissa e Septimus, extremos opostos do mesmo eixo, são reflexos distorcidos que se ignoram e se completam, pois onde um cede ao colapso, o outro desafia o caos com uma dança de aparências.

O início do romance, célebre por sua simplicidade enganosa, é um portal para o cosmos interior de Clarissa. “Ela mesma compraria as flores”, Woolf escreve, condensando na decisão trivial a complexidade do existir. Comprar flores não é apenas um gesto social, mas um ato de autodeterminação; Clarissa reivindica o controle de um instante, um pequeno poder sobre a beleza efêmera. Dominar as flores, ainda que por um dia, é também um desafio à efemeridade da vida, à passagem inexorável do tempo que “Big Ben” anuncia com suas badaladas impiedosas. As flores, frágeis e transitórias, são um eco da própria condição humana: murcham, mas enquanto duram, são a celebração do instante. Clarissa, em sua escolha, dialoga com o sublime da existência cotidiana, transformando o banal em símbolo.

A narrativa de Woolf, costurada por fluxos de pensamento e fragmentos de percepção, utiliza esse gesto inaugural para estabelecer o tom da obra: o extraordinário que habita o comum. Assim como as flores, o cotidiano é um campo de batalha sutil, onde o tempo e o ser se enfrentam. Woolf nos convida a acompanhar Clarissa enquanto ela decifra a linguagem do dia, da cidade, da memória. Cada passo pelas ruas de Londres, cada encontro e cada reflexão são, para Clarissa, maneiras de manter-se viva, de escapar ao vazio que engoliu Septimus. É nesse contraste que “Mrs. Dalloway” encontra sua força; Clarissa luta por flores, enquanto Septimus perde-se em suas chamas interiores. Ambos dançam à beira do abismo, mas só um escolhe contemplar o horizonte.

“Mrs. Dalloway” se desenrola em um único dia, mas contém uma eternidade de vidas. A narrativa começa com Clarissa Dalloway saindo de casa para comprar flores para a recepção que dará naquela noite. Em um fluxo contínuo de pensamentos, sua mente revisita o passado, especialmente sua juventude em Bourton, onde escolhas e amores marcaram-na para sempre. Entre memórias de Peter Walsh, o amigo e quase amante que sempre a desafiou, e Sally Seton, a mulher que acendeu nela um amor puro e intenso, Clarissa reflete sobre o caminho que a levou a Richard, seu marido sóbrio e respeitável. Londres vibra ao redor de Clarissa enquanto ela busca sentido em seus gestos cotidianos, questionando a profundidade de sua própria felicidade e as concessões feitas à vida doméstica e social.

Em um arco narrativo paralelo, Septimus Warren Smith, um veterano da Primeira Guerra Mundial traumatizado pela violência do front, perambula pelas mesmas ruas. Assombrado pela memória de seu amigo morto, Evans, e pela pressão constante da sociedade para “funcionar normalmente”, Septimus é arrastado por sua mente em espirais de dor. Sua esposa, Lucrezia, desespera-se com a distância crescente entre eles, enquanto médicos, como o impiedoso Sir William Bradshaw, tentam silenciar sua angústia com diagnósticos frios e confinamento. Septimus, incapaz de se ajustar ao mundo que o cercava, escolhe o suicídio como um ato de resistência, uma recusa definitiva à conformidade que o esmagava. Sua morte ecoa como um contraponto brutal à festa de Clarissa, unindo os dois personagens no enfrentamento da efemeridade e do sentido da vida.

À noite, enquanto a recepção se desenrola, Clarissa descobre sobre o suicídio de Septimus por meio de um comentário quase casual de seus convidados. A notícia atinge-a como um trovão silencioso, fazendo-a reavaliar o sentido de sua própria existência. Em um momento de introspecção, ela reconhece algo de si mesma no gesto radical de Septimus, embora tenha escolhido um caminho oposto. A festa, que parecia ser a culminância de um dia mundano, transforma-se em palco de reconciliação interior. “Mrs. Dalloway” encerra-se sem resoluções definitivas, mas com a sensação de que a vida, com sua fragilidade e intensidade, é uma dança contínua entre luz e sombra, onde cada instante vale por si mesmo.

Na prosa de Virginia Woolf, a voz narrativa é um instrumento de metamorfose. Frequentemente, leitor algum sabe ao certo quem está falando: é Clarissa? É Septimus? É o narrador? Talvez seja a cidade, talvez o tempo. Woolf dissolve as fronteiras entre personagem e narrador, fundindo consciências e criando um tecido narrativo onde o subjetivo se torna coletivo. Sua técnica, em que o fluxo de pensamento escapa à rigidez da pontuação tradicional, oferece uma leitura inquietante e reveladora, como se o próprio texto pulsasse com vida própria. O efeito é tão deliberado quanto desconcertante: Woolf não descreve pensamentos, ela os incorpora, permitindo que o leitor não apenas veja, mas sinta o movimento caótico e lírico da mente humana.

As comparações entre Virginia Woolf e James Joyce são inevitáveis, mas enganosas. Ambos expandiram os limites do romance, mas o fizeram em terrenos distintos. Woolf tecia delicadezas enquanto Joyce desbravava excessos. Há rumores de uma concorrência velada entre os dois, embora nunca explícita. A própria editora de Woolf, a Hogarth Press, cogitou publicar “Ulysses”, mas a ousadia de Joyce esbarrou nas leis de pornografia inglesas, que tornariam a publicação impossível. Woolf, por sua vez, não se furtava a criticar o estilo de Joyce, considerando-o excessivamente autoindulgente. Ainda assim, há um reconhecimento tácito de que ambos habitavam as margens da narrativa tradicional, reinventando-a. Se Joyce é o trovão, Woolf é a brisa — ambos transformam a paisagem da literatura.

Nada de extraordinário acontece em “Mrs. Dalloway”, e essa é precisamente a sua grandeza. Woolf transforma o comum no sublime, revelando as microevoluções que ocorrem em cada escolha, em cada gesto. A decisão de Clarissa de casar-se com Richard Dalloway, um homem que ela respeita, mas não ama, é um exemplo disso. Não há tragédia ou paixão arrebatadora, mas sim uma aceitação serena, quase resignada, da necessidade de estabilidade. Essa escolha, aparentemente prosaica, reverbera ao longo do dia como um lembrete das concessões que a vida exige. Woolf não busca o extraordinário; ela explora a extraordinária complexidade do ordinário. Clarissa, com suas flores, sua festa e suas lembranças, é a heroína do cotidiano, cuja vida se revela como uma dança frágil entre as convenções e o desejo.

Talvez Clarissa Dalloway e Septimus Warren Smith sejam as duas faces da mesma moeda chamada Virginia Woolf. Clarissa é a máscara que adere à vida, que navega pela superfície da sanidade, enquanto Septimus mergulha na profundidade abissal da loucura. Se Clarissa busca a leveza das flores e dos salões, Septimus é atraído pela gravidade da ausência e pelo silêncio. Ambos, no entanto, carregam a marca de quem sente o mundo de forma aguda, visceral. Woolf, que vivia na delicada borda entre lucidez e delírio, parece ter dividido suas próprias experiências entre esses dois personagens, projetando na ficção o embate contínuo entre a aceitação do mundo e a fuga dele.

Quando publicado, o livro foi saudado como um sopro de novidade e ousadia, mas também provocou reações controversas. A crítica reconheceu o talento de Woolf, mas não deixou de questionar os temas sombrios que percorrem o romance: a morte, a loucura, a repressão social e emocional. Esses assuntos, ainda envoltos em tabu, fizeram do livro uma obra desconcertante para seu tempo. O público, por outro lado, foi cativado pela profundidade e delicadeza da escrita, tornando o romance um sucesso não apenas artístico, mas também comercial. Woolf, com a habilidade de desfiar o tecido da mente humana, provou que a literatura não precisa de acontecimentos espetaculares para atingir a grandiosidade.

Embora muitas vezes categorizado como um romance feminino, ele transcende qualquer rótulo de gênero. A sensibilidade de Woolf em explorar os pensamentos, as escolhas e os dilemas de seus personagens vão além de uma perspectiva exclusivamente feminina. Clarissa e Septimus, em sua humanidade compartilhada, representam conflitos existenciais universais. A crítica feminista, ao longo do século 20, viu na obra um retrato das limitações impostas às mulheres, mas Woolf nunca se contentou com a simplicidade de uma leitura binária. O romance é, antes de tudo, um estudo sobre a condição humana, sobre a força e a fragilidade que convivem em cada ser humano.

O manejo do tempo é uma das características mais marcantes do livro, mas Woolf o utiliza não como fim, mas como meio. A narrativa atravessa presente e passado com a fluidez de um pensamento, enquanto as convenções sociais se impõem como barreiras estáticas e imutáveis. Clarissa, em sua busca por sentido em um mundo de aparências, e Septimus, em sua recusa em se adequar a esse mesmo mundo, enfrentam o peso dessas normas. O tempo flui, mas as expectativas sociais permanecem, sufocando, moldando, mas também revelando as verdades mais íntimas de seus personagens.

Woolf é uma mestra do discurso indireto livre, e isso transforma sua narrativa em uma experiência de profunda empatia. Ao dissolver as barreiras entre narrador e personagem, Woolf permite que o leitor mergulhe na psique de Clarissa, Septimus e dos outros habitantes de seu universo. Essa técnica, que também caracteriza a escrita de James Joyce, cria personagens que, à primeira vista, podem parecer banais, mas se tornam inesquecíveis pela riqueza de suas interioridades. Woolf faz o leitor amar não pela grandiosidade, mas pela vulnerabilidade; não pela força, mas pela sinceridade.

A prosa de Woolf dialoga com a de Marcel Proust, sobretudo na construção de um universo interior que transcende os limites do espaço e do tempo. Como Proust, Woolf constrói mosaicos de sensações, permitindo que o passado emerja sem aviso, mas sempre com precisão. E como Joyce, ela manipula a linguagem com maestria, explorando suas potencialidades para capturar o efêmero. Woolf, nesse sentido, é uma síntese única: a memória sensorial de Proust encontra a experimentação linguística de Joyce, criando uma obra que é, ao mesmo tempo, introspectiva e universal.

No Brasil, as traduções de “Mrs. Dalloway” têm gerado debates acalorados. A versão mais célebre é a de Denise Bottmann, que conduziu um minucioso trabalho de recriação linguística enquanto mantinha um blog para registrar as escolhas e dificuldades do processo. Bottmann confrontou versões anteriores, incluindo a tradução de Mário Quintana, apontando simplificações que, embora eficazes para alguns leitores, desviavam-se da complexidade do texto original. Traduzir Woolf é reescrever, é transportar uma textura única de significados, ritmos e ressonâncias para outro idioma, um desafio que Bottmann enfrentou com coragem e rigor.

Woolf não era uma líder feminista, mas sua escrita é uma declaração poderosa sobre a condição das mulheres. As escolhas e limitações de Clarissa refletem a luta silenciosa por autonomia em um mundo dominado por convenções masculinas. Em “Um Teto Todo Seu”, Woolf aborda diretamente as barreiras impostas às mulheres na criação artística, mas sempre com a delicadeza de quem observava, mais do que militava. Woolf nunca se deixou capturar por agendas rígidas; sua revolução era literária, e seu compromisso era com a verdade artística.

Seu romance é uma obra que desafia classificações. É uma obra sobre o tempo e sobre a ausência dele, sobre o ordinário e o extraordinário, sobre a vida e a morte. A sua grandeza reside na recusa em ser definido por uma única perspectiva ou por um único tema. É uma obra aberta, que oferece múltiplas leituras e convida a um envolvimento ativo do leitor. Woolf transforma a literatura em um espelho multifacetado, no qual cada leitor encontra reflexos de si mesmo e do mundo ao seu redor.

Virginia escreveu com a precisão de um cirurgião e a delicadeza de um poeta. Sua habilidade em capturar os movimentos mais sutis da mente humana e traduzi-los em palavras é inigualável. Ela eleva o cotidiano à condição de arte, provando que a literatura não precisa de epopeias para ser grandiosa. Seu legado é imenso, e “Mrs. Dalloway” permanece como uma de suas maiores realizações.

O que mais se pode dizer sobre este livro, além de ser um grande romance? Talvez nada, talvez tudo. É uma obra que transcende sua época, seu gênero, sua autora. É uma celebração da vida e da morte, uma dança entre o ordinário e o sublime, uma meditação sobre o tempo e o que fazemos com ele. “Mrs. Dalloway” não é apenas um livro; é uma experiência, uma jornada, um espelho. E como todo grande espelho, reflete o leitor que ousa encará-lo. Woolf, em sua genialidade, não escreveu apenas literatura — ela escreveu a vida.