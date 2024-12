4 estreias incríveis na Netflix para transformar seu fim de semana

O Telefone Preto (2021), Scott Derrickson

Divulgação / Universal Pictures

Em uma cidade marcada por uma onda de sequestros nos anos 1970, o terror se espalha pelas ruas e pelas famílias locais. Um garoto de 13 anos é a nova vítima de um assassino cruel que tem como alvo crianças do bairro. Ele acorda em um porão sombrio e quase vazio, onde um telefone preto fixado na parede parece inutilizado. No entanto, o aparelho começa a tocar, revelando as vozes das vítimas anteriores do sequestrador. Elas oferecem ajuda ao menino, guiando-o na luta desesperada para escapar e evitar o mesmo destino trágico. Enquanto isso, a irmã do garoto começa a ter sonhos perturbadores que sugerem pistas sobre onde ele pode estar. Determinada a salvar o irmão, ela busca convencer os detetives locais a agir antes que seja tarde demais. As primeiras tentativas do menino de escapar falham uma após a outra, até que uma das vozes do telefone revela uma estratégia final. Agarrado à última esperança, ele deve reunir coragem e força para executar o plano e tentar, enfim, alcançar a liberdade.