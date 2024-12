72 milhões viram e amaram: a comédia romântica que ficou entre os filmes mais vistos em mais de 90 países

Após anos afastada dos holofotes, Lindsay Lohan retorna com uma nova chance de reconquistar o público. Desde 2022, a atriz tem estrelado comédias românticas na Netflix, iniciando sua jornada com “Pedido Irlandês”. Dirigido por Janeen Damian e roteirizado por Kirsten Hansen, o longa apresenta uma trama leve, ideal para momentos de descontração.

Na história, Lohan interpreta Maddie Kelly, uma editora literária que guarda sentimentos não correspondidos pelo escritor de maior sucesso da editora, Paul Kennedy (Alexander Vlahos). No entanto, seus sonhos românticos são frustrados quando Paul se apaixona por Emma Taylor (Elizabeth Tan), amiga de infância de Maddie, e rapidamente a pede em casamento. Convidada para ser madrinha da cerimônia, Maddie embarca rumo à Irlanda ao lado de Heather (Ayesha Curry), sua companheira inseparável, para um evento que promete transformar suas percepções sobre amor e destino.

O cenário da celebração é um deslumbrante castelo em uma região costeira irlandesa, rodeada por campos de lavanda e impregnada de um charme bucólico. Antes de chegar ao local, Maddie se depara com o fotógrafo James Thomas (Ed Speleers) no aeroporto, em um incidente curioso de troca de bagagens. O encontro aparentemente trivial dá início a uma sequência de eventos inesperados, enquanto Maddie tenta lidar com os sentimentos conflitantes que surgem ao testemunhar a felicidade do casal.

Em meio às suas reflexões, Maddie encontra um banco mágico escondido entre os campos. Diz a lenda, ligada a Santa Brígida, que o banco não concede o que a pessoa deseja, mas o que realmente precisa. Movida por um momento de fragilidade, Maddie pede para estar no lugar de Emma. Surpreendentemente, seu desejo é atendido, e ela acorda como a noiva de Paul. Contudo, a nova realidade é mais complicada do que parecia em seus devaneios. Maddie descobre que o destino de cada pessoa é único e que tentar manipulá-lo pode gerar consequências inesperadas.

Enquanto enfrenta uma série de desafios, incluindo a mãe controladora de Paul e um vestido de noiva que detesta, Maddie percebe que a vida ao lado dele não é como ela imaginava. Paralelamente, sua mãe, Rosemary (Jane Seymour), luta contra imprevistos para assistir ao casamento. Já Emma demonstra sinais de infelicidade, arrependida por ter renunciado ao grande amor de sua vida.

A trama ganha um novo rumo quando Maddie e James, o fotógrafo, ficam presos em uma tempestade durante uma sessão de fotos. Essa experiência os aproxima e revela uma conexão genuína entre eles, criando uma reviravolta encantadora que desafia as expectativas do público.

Embora “Pedido Irlandês” não reinvente a fórmula das comédias românticas, a performance de Lindsay Lohan injeta frescor ao gênero. Sua química com Ed Speleers acrescenta um toque especial, tornando os clichês mais familiares em algo envolvente e agradável. Além disso, o retorno de Lohan ao cinema desperta nostalgia, reafirmando seu carisma e a presença marcante que conquistou uma geração.