Prepare-se para chorar até lavar a alma: drama aclamado em Sundance é uma das histórias mais belas e acaba de chegar à Netflix

Escrito e dirigido por Daniel Nguyen, “The Resemblance” (ou “A Semelhança”) é um curta-metragem dramático que explora com profundidade os temas de luto e relações familiares. A trama gira em torno da família formada por David (François Chau), Lan (Sumalee Montano) e Daniel (Tom Dang). Dois anos após a trágica morte do filho Daniel, o casal decide recorrer a uma agência especializada em contratar atores que se assemelham a entes queridos falecidos, possibilitando uma espécie de “último encontro”. Mesmo conscientes de que a pessoa sentada à mesa não será realmente seu filho, eles desejam desesperadamente vivenciar um último jantar com ele.

Essa situação, concebida como uma forma de psicodrama, funciona como um mecanismo terapêutico que busca curar as profundas feridas emocionais da perda. David, no entanto, se mostra cético quanto ao processo. Ele questiona sobre possíveis reembolsos, caso o resultado não corresponda às suas expectativas, e demonstra desconfiança em relação à eficácia da experiência. Lan, por outro lado, se mostra mais receptiva e encoraja o marido a acreditar na proposta, fornecendo meticulosamente todas as informações necessárias para que a empresa realize a encenação da maneira mais autêntica possível.

Enquanto os preparativos são feitos, o ambiente meticulosamente organizado da casa reflete um perfeccionismo que revela pistas sutis sobre a relação dos pais com Daniel. A rigidez dos detalhes parece simbolizar as dinâmicas emocionais contidas que permeavam a convivência familiar antes da perda.

Quando o ator contratado para interpretar Daniel finalmente chega, o impacto é imediato. Ele é assustadoramente idêntico ao verdadeiro Daniel. David, incrédulo, pega um porta-retrato e analisa a foto do filho, comparando a imagem com o jovem que agora ocupa um lugar em sua mesa. Durante o jantar, os gestos, como a maneira precisa de segurar os hashis, reforçam a ilusão de que Daniel está presente. A conversa inicialmente se desenvolve com uma estranha familiaridade, mas logo ganha intensidade emocional.

Em meio ao diálogo, David questiona o “filho” sobre a falta de retorno às ligações da mãe. O que começa como uma pergunta casual rapidamente se transforma em uma discussão carregada, replicando as tensões que provavelmente eram comuns na dinâmica da família antes da morte de Daniel. De forma surpreendente, o ator contratado começa a revelar segredos e memórias que apenas o verdadeiro Daniel poderia conhecer. Esses momentos intensos expõem feridas emocionais profundas, forçando os pais a confrontarem arrependimentos enterrados e sentimentos não resolvidos.

O curta alcança seu clímax ao desnudar as falhas parentais de David, obrigando-o a encarar não apenas seus erros, mas também a perdoar o filho por sua ausência definitiva. A narrativa atinge uma nota de grande impacto emocional ao explorar os abusos, as cobranças excessivas e as palavras não ditas que moldaram a relação entre pai e filho.

“The Resemblance” não é apenas um curta sobre luto, mas também uma reflexão profunda sobre o amor e o arrependimento. Ele coloca um espelho diante de muitas famílias, convidando-as a reconsiderar suas próprias dinâmicas antes que seja tarde demais. A mensagem central é clara: oferecer empatia e perdão em vez de críticas e palavras duras pode mudar o curso das relações, especialmente com aqueles que amamos. Afinal, o tempo é finito, e as pessoas que nos são queridas não estarão aqui para sempre.