As 5 comédias românticas mais assistidas da Netflix em 2025

Tudo Em Família (2024), Richard LaGravenese

Aaron Epstein / Netflix

Uma jovem assistente pessoal vê sua vida virar de cabeça para baixo quando descobre que sua mãe começou a namorar seu chefe, uma famosa estrela de cinema. Envolvida nesse triângulo inusitado, ela precisa lidar com as emoções conflitantes que surgem ao equilibrar sua carreira, os desafios familiares e seus próprios sentimentos. Enquanto isso, sua mãe enfrenta o julgamento alheio e as dificuldades de se envolver com um homem muito mais jovem, desafiando convenções sociais e seus próprios medos. A narrativa, repleta de momentos cômicos e emocionantes, explora os dilemas do amor, a dinâmica de poder no trabalho e as complexidades das relações familiares. Entre confusões hilárias e reflexões profundas, os personagens aprendem sobre a importância de aceitar as imperfeições e de encontrar harmonia entre suas vidas pessoais e profissionais. O resultado é uma história envolvente que celebra a autenticidade, a coragem e os laços que nos conectam.