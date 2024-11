Apague as luzes e pegue uma xícara de chocolate quente: o romance de Natal perfeito para assistir na Netflix ao som da chuva

Chad Michael Murray, ícone dos anos 2000 que fez corações adolescentes suspirarem, está pronto para ser nomeado embaixador das comédias românticas de Natal. Com seu charme irresistível e aquele sorriso que a gente reconhece de longe, ele se tornou o rosto queridinho das produções natalinas na Netflix. Em “Natal em Windmill Way”, ele encarna Brady, um executivo imobiliário movido a ambição, que volta à sua cidadezinha natal para fechar um grande negócio. O que ele não esperava era reencontrar Mia Meijer (Christa Taylor Brown), seu primeiro amor.

Mas calma, porque essa história não é só feita de nostalgia e sentimentos fofos. Mia, agora adulta e determinada, recebe a notícia de que sua avó decidiu vender a histórica propriedade da família, Windmill Way, lar de um moinho construído pelo seu bisavô, um lugar cheio de memórias e importância para a comunidade. E adivinha quem está por trás da compra? Exatamente, Brady. A empresa dele planeja demolir o moinho para construir um luxuoso complexo residencial.

Quando os dois se reencontram, a tensão é inevitável. Mia ainda sente aquele friozinho na barriga ao ver Brady, mas saber que ele pode destruir algo tão precioso para ela a faz pisar no freio. Por outro lado, Brady começa a perceber que aquele contrato não é só mais um negócio. Ele passa a enxergar o moinho não como uma construção velha, mas como um símbolo de legado e pertencimento.

Entre discussões e momentos de ternura, o casal redescobre a conexão perdida. Brady, antes focado apenas no lucro, passa a lutar contra o tempo e, mais importante, contra sua própria empresa, para salvar o moinho. Ele coloca tudo em risco — sua carreira, sua reputação — porque entende que o amor e as raízes importam mais do que qualquer empreendimento.

E como não poderia faltar, o clima natalino permeia tudo. Com direito a uma tradicional feira de Natal alemã e a avó de Mia se aventurando em um concurso de culinária, a trama é um convite àquela sensação gostosa de conforto. “Natal em Windmill Way” entrega romance, nostalgia e o calor humano que só o Natal pode proporcionar, perfeito para assistir enrolado no cobertor, com uma xícara de chocolate quente nas mãos.