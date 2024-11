Comédia com Lindsay Lohan é o primeiro filme da Netflix em 2024 a liderar o top 1 mundial no dia da estreia

A tão aguardada estreia de “Nosso Segredinho” na Netflix consolida o retorno de Lindsay Lohan às telas, marcando o segundo ano dessa fase de recomeço em sua carreira cinematográfica. Lohan ressurge com uma presença renovada, unindo confiança e carisma à sua habilidade inata de encantar em comédias românticas. Seu magnetismo em cena transforma cada projeto em uma experiência irresistível para os admiradores do gênero.

Nesta nova produção, escrita por Hailey DeDominicis e dirigida por Stephen Herek, Lohan interpreta Avery, uma jovem de cidade pequena que compartilha uma amizade inseparável com Logan (Ian Harding). Com o passar do tempo, a relação entre os dois floresce em um amor profundo. No entanto, essa história aparentemente perfeita toma um rumo inesperado quando Avery recebe uma oferta profissional imperdível em Londres. Para tentar convencê-la a ficar, Logan faz um pedido de casamento público, mas a estratégia tem um efeito contrário: a proposta impulsiona Avery a aceitar o desafio e partir para a Europa.

Dez anos depois, Avery retorna aos Estados Unidos acompanhada de seu atual namorado, Cam (Jon Rudnitsky). Durante o Natal, Cam a convida para conhecer sua família, mas o que deveria ser um encontro tranquilo logo se torna um cenário desconfortável: Logan, o antigo amor de Avery, agora é namorado de Cassie (Katie Baker), irmã de Cam. Constrangida pela coincidência, Avery busca Logan e pede que ele mantenha seu passado romântico em segredo, temendo o impacto dessa revelação no ambiente familiar.

O enredo se complica ainda mais com a presença de Erica (Kristin Chenoweth), mãe de Cam. Autoritária e dotada de um humor ácido, Erica demonstra uma constante insatisfação velada com Avery, disfarçando críticas sob o manto de comentários aparentemente inofensivos. Determinada a conquistar a aceitação da sogra, Avery propõe um acordo com Logan: ele a ajuda a ganhar pontos com Erica, enquanto ela colabora com um projeto de engenharia civil que Logan está desenvolvendo para Stan (Tim Meadows), um empresário influente ligado à família. Como se as tensões não bastassem, Sofie (Ash Santos), a elegante e atraente filha de Stan, entra em cena, provocando inseguranças em Avery devido à sua proximidade com Cam.

Mesmo tentando agir de maneira impecável, Avery parece atrair situações cômicas e embaraçosas. Em cada contratempo, Logan surge como um aliado inesperado, ajudando-a a navegar pelos desafios com humor e cumplicidade, o que reaviva a química entre os dois.

Com uma narrativa que combina romance e humor de forma leve e envolvente, “Nosso Segredinho” entrega exatamente o que se espera de uma boa comédia romântica natalina: diversão, conforto e um toque de nostalgia. O charme de Lohan é o coração do filme, transformando o previsível em algo acolhedor e satisfatório. Essa familiaridade, longe de ser uma falha, é o que garante ao público uma experiência reconfortante, típica das produções de fim de ano. Como último título de um contrato de três filmes entre Lohan e a Netflix, esta produção fecha o ciclo com charme, prometendo agradar tanto aos fãs da atriz quanto aos entusiastas do gênero.