O filme mais bonito do Prime Video: quando a maternidade não é escolha, mas destino

Se o cinema feito no Leste Europeu hoje pudesse ser condensado em um nome, este decerto seria o de Goran Stolevski. O diretor nasceu e cresceu na Macedônia do Norte, e migrou com a família para a Austrália na adolescência, mas deixa bem claras suas origens ao fazer questão de carregar nas tintas dramáticas muito próprias de sua terra natal em tudo em esteja trabalhando, e em “Housekeeping for Beginners” não é diferente. Os infortúnios de um clã de desajustados num pequeno apartamento de Escópia ganha ares de uma verdadeira tragédia grega quando uma das duas mulheres que compõem o casal de protagonistas morre de câncer no pâncreas depois de um calvário lento e desumano, sem direito à assistência médica adequada. O roteiro de Stolevski frisa situações como essas, exigindo do público estômago para tolerar cenas escatológicas, sexo e os onipresentes palavrões, e em troca oferta um conto pós-moderno sobre tolerância e respeito entre pessoas vulneráveis, que se juntam por um laço invisível.

Dita e Suada sempre viveram numa harmonia de que muitos heterossexuais nunca puderam usufruir, mas, de repente, tudo vai ao chão. Stolevski coloca as anti-heroínas interpretadas por Anamaria Marinca e Alina Șerban no consultório de um oncologista na primeira cena, e a partir de então, nada mais é como antes, começando pelo confronto entre Suada, originária de uma comunidade cigana abertamente discriminada, e o médico, que depois de fazer telefonemas aleatórios sobre temas alheios a seu ofício, destrata uma mulher pobre que bate-lhe à porta implorando para que atenda uma sua parente.

Quando voltam para casa, um exército de párias espera por elas, entre eles Ali, o novo namorado de Toni, o sujeito com quem dividem o imóvel, personagem de Vladimir Tintor. Não muito tempo depois, Suada, com Șerban na justa medida entre o cinismo escrachado e a melancolia mais lancinante, acaba morrendo, e cabe a Dita criar Mia, uma adorável garotinha de seis anos, e orientar Vanesa, uma adolescente dez anos mais velha que a caçula. E aí o que já era ruim fica muito pior.

Marinca trafega marca a falta de sutileza de Dita em todos os diálogos que mantém com o núcleo jovem, no qual Dzada Selim e Mia Mustafi estão sempre prontas para responder à altura. Porém, o destaque de “Housekeeping for Beginners” é mesmo Samson Selim; seu Ali, uma espécie de prostituto juvenil obcecado em sua busca por um passaporte europeu, vai muito além do que o filme pretende num misto bastante perturbador de tiradas sensuais e autoirônicas.