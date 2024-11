Faroeste para pessoas inteligentes, na Netflix

“O Retorno da Lenda” nasceu de uma inspiração incomum. Diferente de produções convencionais, o ponto de partida não foi o roteiro, mas uma locação singular: uma casa centenária, escondida entre montanhas a cerca de 40 minutos de Nashville. Potsy Ponciroli, diretor e roteirista, descobriu essa propriedade enquanto procurava locações para outro projeto de sua produtora, a Hideout Pictures. No entanto, essa descoberta transformou-se no alicerce de um faroeste visceral, ambientado integralmente nessa propriedade e nos dois mil hectares ao seu redor.

A construção externa da casa foi inteiramente erguida para as filmagens. A parceria com a Shout! viabilizou a produção do filme, uma obra minimalista com um elenco restrito a menos de dez homens, sem nenhuma personagem feminina. Embora o orçamento não tenha sido divulgado, o modesto faturamento de 42 mil dólares evidencia a natureza econômica do projeto. No entanto, o que faltou em recursos financeiros foi compensado pela engenhosidade narrativa e pela direção criativa, resultando em uma experiência cinematográfica intensa e marcante.

Ponciroli criou uma narrativa que desafia as convenções dos faroestes tradicionais. Os primeiros 40 minutos são um exercício de paciência, marcados por um ritmo deliberado, onde cada momento de tensão é cuidadosamente construído. O filme, então, se transforma em uma tempestade de ação: tiroteios, sangue e violência tomam conta da tela. Os diálogos são enxutos, usados apenas quando necessário, mas carregam uma carga emocional poderosa, revelando a essência dos personagens sem desperdiçar palavras.

A construção do suspense é meticulosa e eficaz, prendendo o espectador em uma trama de segredos e moralidades ambíguas. Embora o filme não fuja da típica figura do homem forte e endurecido, ele apresenta uma subversão intrigante através de Henry, interpretado magistralmente por Tim Blake Nelson. Henry não é o arquétipo do herói durão. Seu passado é envolto em mistério, mas desde que perdeu a esposa para a tuberculose, ele se dedicou a uma vida pacífica, criando seu filho Wyatt (Gavin Lewis) para ser honesto e íntegro, em vez de corajoso e implacável. A atuação comovente de Nelson traz uma dimensão humana ao personagem, destacando-se em um gênero frequentemente dominado por estereótipos.

A estreia no Festival de Veneza gerou reações mistas, mas foi o suficiente para estabelecer a obra como um dos faroestes mais interessantes dos últimos anos. Ponciroli revelou em entrevistas que a ideia do filme surgiu da inquietante solidão daquela casa isolada. Ele se perguntou: “E se alguém vivesse aqui sozinho e, de repente, fosse confrontado por visitantes ameaçadores?” Essa premissa serve de base para o suspense que permeia a narrativa.

O filme mantém o público em constante dúvida: quem é confiável? Quem está mentindo? Até o final, as respostas não são claras. O resultado é uma história com personagens moralmente complexos, cujas ações provocam reflexões profundas sobre ética e sobrevivência.

A trama central acompanha Henry, um agricultor que vive em sua propriedade rural isolada com seu filho Wyatt. A tranquilidade é interrompida quando ele encontra um cavalo ensanguentado e, logo depois, um homem gravemente ferido portando uma bolsa cheia de dinheiro. Henry o resgata, mas sua decisão de protegê-lo, sem saber sua verdadeira história, desencadeia uma sequência de eventos devastadores. Um grupo de homens, alegando ser policiais, surge à procura do estranho, mas Henry se recusa a entregá-lo antes de descobrir a verdade. Essa escolha leva a um cerco violento, e as revelações que se seguem mudam drasticamente suas vidas, culminando em uma batalha de moralidade e lealdades ambíguas.

“O Retorno da Lenda” oferece uma experiência rara para os amantes do faroeste. Em um gênero que perdeu espaço nas últimas décadas, a obra surge como um lembrete poderoso de que ainda há histórias relevantes a serem contadas. Sua abordagem minimalista e emocionalmente carregada renova o interesse por esse estilo de narrativa, provando que, mesmo em um cenário modesto, é possível criar um espetáculo envolvente e inesquecível.