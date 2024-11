Produzido por Denzel Washington, drama belíssimo e de arrepiar com Samuel L. Jackson é mensagem poderosa de identidade e cura, na Netflix

Produzido por Denzel Washigton e dirigido por seu filho, Malcolm Washington, “Piano de Família” é um thriller dramático tocante e recheado de simbologias. Baseado na peça “A Lição de Piano”, de August Wilson, o mesmo dramaturgo por trás de “Fences: Um Limite Entre Nós” e “A Voz Suprema do Blues”, o longa-metragem traz uma mensagem poderosa sobre ancestralidade, identidade, passado e superação.

O enredo gira em torno de um antigo piano de família, deixado de herança para os irmãos Berniece (Charity Jordan) e Boy Willie (John David Washington). Os dois não entram em um consenso sobre o destino do objeto. Enquanto Berniece quer manter a herança familiar, acreditando que o piano guarda poderes sobrenaturais de despertar espíritos de mortos, Boy Willie acredita que o instrumento pode render um bom dinheiro para que ele possa comprar um terreno à venda, que pertencia ao antigo senhor de terras que escravizava sua família.

Boy Willie acredita que comprar aquele pedaço de terra seria uma espécie de vingança contra o opressor de seus antepassados. No entanto, Berniece acredita que desfazer-se do piano seria perder a história de sua família. A disputa entre os dois irmãos se torna cada vez mais violenta. Doaker (Samuel L. Jackson), decide contar a história do instrumento para Boy Willie na tentativa de dissuadí-lo da venda.

A história que ele narra é a seguinte: O piano pertencia a Joel Nolander, de uma famosa família da Geórgia. O senhor de terras Robert Sutter queria presentear a esposa, Ophelia, pelo seu aniversário, mas estava sem dinheiro. Então, ofereceu um de seus escravos adultos e uma criança em troca do piano. Nolander poderia apontar qual deles queria. Foi escolhida a avó, à época ainda jovem, Mama Berniece, e o filho de 9 anos, pai de Doaker.

Depois de trocados, Sutter e a esposa se arrependeram. Sentiram saudades dos escravos e pediram para desfazer a troca, mas o pedido foi negado por Nolander. Ophelia adoeceu de saudades, então Sutter mandou chamar Papa Willy Boy, marido de Mama Berniece, que era conhecido por ser um carpinteiro talentoso. Nolander quis comprar Papa Willie Boy para reunir a família, o que foi negado por Sutter. Então, Sutter pediu que Willie Boy entalhasse a esposa e o filho no piano para que Ophelia fosse consolada. No entanto, Willie Boy decidiu entalhar também sua mãe, Mama Esther, e seu pai, Boy Charles.

Inspirado, ele decidiu, ainda, esculpir várias histórias de sua família, como seu casamento com Mama Berniece. Anos depois, Boy Charles, pai de Berniece e Boy Willie, decidiu roubar o piano da casa de Sutter. Dias depois do furto, ele foi morto no vagão de um trem, enquanto tentava fugir, mas o piano jamais foi encontrado por Sutter, ficando para Berniece e o irmão como herança.

O piano, que simboliza a ancestralidade e a história da família, é belo, valioso e sagrado, porém mantém-se fechado e intocado, por crer-se que ele despertaria fantasmas. Embora Berniece acredite que o objeto deva ser mantido como preservação da história de sua família, há um temor do peso emocional que ele trás e de revisitar o passado, que foi de escravidão, opressão e sofrimento.

Eventos se desenrolam na história, fazendo com que Berniece finalmente precise abrir o piano e tocá-lo, invocando os espíritos de seus ancestrais para ajudá-la. Nessa cena impactante, tocante e cheia de reverências aos antepassados, Berniece aceita o passado, se cura e se une à sua família.

Malcolm Washington dá vida a este drama cheio de misticismo e mistério, memória, história e dor, com sensibilidade, verdade e emoção. Um filme que deveria ser reverenciado por sua poderosa mensagem de respeito ao passado e superação dos traumas familiares, “Um Piano de Família” é belíssimo, tocante e conta com atuações brilhantes de um elenco que parece completamente submerso em seus papeis.