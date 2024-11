Aplaudido por 7 minutos em Cannes, obra-prima que envelheceu igual vinho e ficou cada ano melhor está na Netflix

Desde os primórdios da humanidade, as tragédias permeiam nossa existência, moldando narrativas e gerando especulações. Muitas vezes, ao enfrentar a brutalidade da realidade, encontramos refúgio na fantasia, um território íntimo e seguro onde a feiura da vida parece incapaz de nos atingir. Entretanto, o amadurecimento exige que enfrentemos o mundo como ele é, transformando frustrações e revoltas em combustível para uma luta renovada. Essa aceitação, embora dolorosa, revela-se crucial para transcender o cansaço existencial e avançar.

As celebrações políticas e sociais, muitas vezes enigmáticas, são marcadas por pompa e teatralidade, mascarando, sob uniformes e discursos elaborados, um vazio desconcertante. Por mais grandiosas que sejam essas festas, elas são finitas, deixando um rastro de desilusão. Em cada revolta humana, seja no amor ou na política, encontra-se uma constante: o conflito. Ambos se entrelaçam, formando uma rede onde emoções e interesses se chocam, enquanto seguimos impulsionados por um instinto de autoaniquilação. Em nosso maior projeto — o de civilização — frequentemente somos o próprio obstáculo, violando os princípios que deveriam fundamentar a convivência humana.

Movimentos sociais genuínos só prosperam por meio de organização, ordem e respeito às leis, ainda que a mudança pareça lenta e, às vezes, exasperante. É nessa sequência de pequenos avanços que reside o progresso. Essa evolução contínua é sustentada por um alicerce triplo: ordem, progresso e o mais difícil, o amor — pela nação, pelas instituições e uns pelos outros. A construção de um futuro sustentável depende de cidadãos conscientes de sua origem comum e das responsabilidades mútuas.

No campo das revoluções, poucos pensadores deixaram marcas tão profundas quanto Auguste Comte (1798-1857), cuja filosofia positivista defendia um progresso baseado em ciência, ordem e moralidade. Nascido às vésperas de um período tumultuado na história da França, ele testemunhou a queda das monarquias absolutistas e o surgimento de novos paradigmas. É nesse contexto de transformações que a cineasta Sofia Coppola posiciona seu “Maria Antonieta”, uma abordagem única sobre a vida de uma das figuras mais emblemáticas da história francesa.

Coppola oferece uma interpretação ousada, mas não desprovida de verossimilhança, da jovem arquiduquesa austríaca que se tornou rainha da França. Combinando elementos de biografia e ficção, o filme constrói um retrato multifacetado de Maria Antonieta, explorando tanto sua frivolidade quanto sua vulnerabilidade. Kirsten Dunst assume com maestria o papel, entregando uma performance que transita entre a delicadeza juvenil e o desespero de uma mulher presa em um casamento sem amor com Luís 16, interpretado por Jason Schwartzman.

A diretora não tenta justificar os excessos da rainha, mas humaniza sua trajetória, destacando o isolamento emocional que marcou sua vida desde que deixou a Áustria aos 14 anos até sua execução na guilhotina. O luxo de Versailles, frequentemente associado ao consumismo desenfreado da monarquia, é retratado como um símbolo tanto de opulência quanto de decadência.

Com um estilo visual que evoca a cultura pop contemporânea, Coppola desafia convenções históricas, criando uma obra que, em momentos, parece um videoclipe vibrante. Essa escolha estética, embora divisiva, reflete a tentativa da diretora de conectar a figura histórica a questões modernas, como a alienação e o descompasso entre poder e responsabilidade. O clímax do filme, representado pela destruição do quarto da rainha em Versailles durante a queda da Bastilha, encapsula o fim de uma era. Essa cena, repleta de simbolismo, sugere que mesmo os poderosos são vulneráveis ao caos e às forças implacáveis da mudança.

Em última análise, “Maria Antonieta” transcende os limites de um relato histórico convencional. Coppola captura não apenas o declínio do Antigo Regime, mas também a fragilidade intrínseca à condição humana, convidando o espectador a refletir sobre as complexidades do poder, da responsabilidade e da existência em um mundo em constante transformação.