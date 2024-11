Seja feliz por 116 minutos: a comédia romântica da Netflix que vai derreter seu coração

O musical “Mamma Mia!” foi um fenômeno global que consagrou Meryl Streep como estrela de um de seus maiores sucessos de bilheteria. Reconhecida como a atriz mais indicada ao Oscar na história, com impressionantes 21 nomeações e três vitórias, Streep teve um papel central no êxito do filme original. A comédia romântica baseada nas canções do ABBA arrecadou mais de 600 milhões de dólares ao redor do mundo, transformando-se em um marco do gênero musical. O sucesso estrondoso praticamente exigiu uma continuação, lançada dez anos depois. “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo” não atingiu o mesmo patamar de popularidade, mas ainda assim teve um desempenho considerável, acumulando cerca de 400 milhões de dólares nas bilheterias globais.

No entanto, a sequência enfrentou desafios consideráveis desde o início. Meryl Streep, conhecida por sua relutância em participar de franquias, decidiu limitar sua contribuição a uma breve participação especial. Além disso, as criadoras do musical original, que também haviam adaptado a história para o primeiro filme, não participaram do roteiro da continuação. O texto foi assinado por Ol Parker e Richard Curtis, com Parker assumindo também a direção.

A narrativa do segundo filme alterna entre passado e presente, oferecendo uma perspectiva sobre a juventude de Donna, vivida na sequência por Lily James. Recém-formada e em busca de propósito, a jovem Donna embarca em uma jornada que a leva de Paris a uma encantadora ilha grega fictícia, Kalokairi. Durante essa viagem, ela se envolve em romances breves e intensos com três homens: Harry (Hugh Skinner), um tímido bancário britânico que se apaixona pela primeira vez; Bill (Josh Dylan), um aventureiro sueco que a ajuda a chegar à ilha; e Sam (Jeremy Irvine), um aristocrata britânico preso em uma vida cheia de expectativas familiares. Cada relacionamento contribui para moldar o caminho de Donna, culminando em escolhas que definirão seu futuro.

A trama também se desenrola no presente, acompanhando Sophie (Amanda Seyfried), filha de Donna, que está prestes a inaugurar um hotel na antiga propriedade da mãe. A preparação para o evento é abalada por uma tempestade que arruína a decoração na véspera da cerimônia, evocando paralelos com a tempestade que Donna enfrentou em sua chegada à ilha. Enquanto Sophie lida com os desafios de honrar o legado da mãe, o filme também aborda temas de família e reconciliação, especialmente na relação de Donna com sua própria mãe, Ruby (interpretada por Cher).

O ponto alto da sequência continua sendo a trilha sonora, composta por uma seleção de músicas icônicas do ABBA. Apesar da ausência predominante de Meryl Streep, o filme preserva a energia vibrante e a leveza que caracterizaram o primeiro. As canções nostálgicas, interpretadas com entusiasmo pelo elenco, conectam fãs de longa data da banda sueca e novas gerações, mantendo a essência contagiante que tornou “Mamma Mia!” um sucesso.

No geral, “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo” funciona como uma homenagem à liberdade, ao amor e aos desafios que moldam a vida. Embora não supere o impacto do original, a sequência reforça a universalidade das histórias que são contadas com o coração, embaladas por melodias que transcendem gerações.