Engraçado, inteligente e completamente insano: o filme que está no top 1 mundial da Netflix 

Todo relacionamento carrega consigo elementos de risco e imprevisibilidade, quase como um jogo de sorte e estratégia. É lugar-comum que, em meio a crises conjugais, casais decidam embarcar em uma tentativa desesperada de resgatar o que resta da relação, revivendo momentos de juventude e paixão desenfreada, mesmo que sem um plano claro ou garantias de sucesso. Essa dinâmica, muitas vezes, mascara problemas muito mais profundos, cuja resolução demanda mudanças significativas e, sobretudo, disposição para encarar os fantasmas que insistem em ressurgir. A verdade é que essas feridas latentes raramente são curadas quando tratadas unilateralmente, como se a responsabilidade fosse exclusiva de uma das partes.

Em “Ready or Not”, essa complexidade das relações humanas ganha contornos extremos. Alex e Grace, recém-casados, ainda não tiveram tempo de enfrentar os grandes dilemas que a vida a dois inevitavelmente traz, mas sua noite de núpcias se transforma em um desafio mortal, tão imprevisível quanto macabro, que poderá redefinir completamente o vínculo entre eles — se é que conseguirão sair vivos da situação.

Dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, cineastas que vêm se destacando como nomes influentes no terror contemporâneo, o filme combina tensão e um humor ácido que flerta com o absurdo. A dupla já havia explorado essas nuances em projetos anteriores, como o recente “Abigail” (2024), um suspense psicológico que mistura traumas e autossabotagem com uma trama de sequestro e extorsão. Em “Ready or Not”, o roteiro habilmente construído por Guy Busick e R. Christopher Murphy guia o espectador por uma narrativa repleta de reviravoltas e surpresas desconcertantes, desafiando constantemente as expectativas e subvertendo clichês do gênero.

No cerne da trama, Grace, interpretada magistralmente por Samara Weaving, descobre da pior maneira possível que sua lua de mel será tudo, menos idílica. Envolvida em uma tradição familiar sádica, a jovem é forçada a participar de um jogo mortal, no qual sua sobrevivência depende de conseguir se esconder enquanto os parentes do marido, Alex, a perseguem implacavelmente. O motivo? Eles acreditam que, caso falhem em eliminá-la, uma antiga maldição condenará a todos. Entre cenas que oscilam entre o grotesco e o cômico, o filme destaca a relação ambígua entre Grace e Alex, vivido por Mark O’Brien, cuja lealdade parece vacilar à medida que os eventos se desenrolam.

A trama não se limita ao horror tradicional; ela sugere um comentário mordaz sobre o peso das escolhas e as armadilhas de se confiar cegamente em quem amamos. Embora “Ready or Not” não se baseie em nenhuma obra de Stephen King, sua construção narrativa e atmosfera bem poderiam figurar no universo do mestre do terror. Samara Weaving se sobressai como o coração pulsante da história, carregando o filme com uma performance visceral que mistura vulnerabilidade e determinação em doses equilibradas.

Com sua mistura de horror, ironia e reflexões sobre os laços familiares e conjugais, “Ready or Not” não apenas entretém, mas também provoca, deixando o público com uma sensação inquietante e um lembrete sombrio: nem sempre o perigo está onde esperamos, e às vezes ele reside exatamente naqueles que deveriam nos proteger.