Há 22 dias no Top 10 mundial, filme entre os mais vistos em 90 países pela Netflix é um dos suspenses mais bizarros e macabros que você vai ver

Gravado ao longo de 35 dias na Casa Loma, um museu localizado em Ontário, no Canadá, o filme de terror “Ready or Not” oferece uma sessão de uma hora e meia que mistura comédia sombria e terror em um emocionante jogo de sobrevivência. Inspirados na família que se tornou dona da Hasbro, em elementos da religião satanista e na clássica série “Twilight Zone”, os roteiristas Guy Busick e R. Christopher Murphy, junto aos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, criaram uma comédia macabra e repleta de humor ácido.

Para o papel da protagonista Grace, os produtores inicialmente cogitaram Margot Robbie. Por algum motivo, a escolha não se concretizou, e Samara Weaving, que guarda uma impressionante semelhança com Robbie, foi escalada. Grace é uma jovem de origem humilde que, ao se casar com Alex Le Domas (Mark O’Brien), herdeiro de uma família aristocrática e excêntrica, se vê inesperadamente como presa em uma perigosa caçada. A fortuna dos Le Domas vem de um império de jogos de tabuleiro, mas sua opulência está entrelaçada a tradições familiares sinistras e perturbadoras.

O casamento ocorre na luxuosa mansão da família, e tudo parece relativamente normal, apesar das excentricidades dos Le Domas. Grace, determinada a agradar e se integrar à nova família, tenta ignorar as peculiaridades. No entanto, após a cerimônia, é informada sobre uma tradição peculiar: à meia-noite, os recém-chegados devem participar de um jogo escolhido aleatoriamente, como uma espécie de ritual de iniciação. O objetivo, segundo a família, é reafirmar a lealdade a um pacto ancestral que teria garantido sua riqueza. O jogo é selecionado por meio de uma antiga caixa, de onde Grace retira o cartão com os dizeres “esconde-esconde”. Ingenuamente, ela acredita que o jogo será uma simples brincadeira infantil, onde precisará apenas se esconder enquanto os outros a procuram.

A realidade, no entanto, é bem mais sombria. O cartão indica o início de uma caçada mortal, onde Grace deve ser encontrada e eliminada antes do amanhecer. A jovem só se dá conta da gravidade da situação quando testemunha o assassinato de uma empregada, confundida com ela. A partir desse momento, a mansão se torna um campo de batalha, e Grace precisa lutar por sua sobrevivência enquanto é perseguida pelos membros da família, todos armados com equipamentos excêntricos e mortais.

Cada personagem da família Le Domas é apresentado com uma personalidade marcante e exagerada, o que confere um tom cômico ao filme. Tony (Henry Czerny), o patriarca, é autoritário e obcecado com a tradição; Becky (Andie MacDowell), a matriarca, tenta equilibrar a situação com uma calma superficial; e Daniel (Adam Brody), o irmão de Alex, exibe uma atitude cínica, questionando o valor moral das práticas familiares. Outros membros, como a atrapalhada Emilie (Melanie Scrofano), adicionam humor negro com suas falhas constantes durante a caçada.

Enquanto a noite avança, Grace evolui de uma vítima aterrorizada para uma combatente feroz. Determinada a sobreviver, ela demonstra coragem, improviso e uma resistência admirável. Cada tentativa da família de capturá-la é frustrada por sua inteligência e crescente disposição para lutar. Em meio à atmosfera sombria da mansão e aos perigos que a cercam, Grace enfrenta desafios extremos, que exigem ações violentas e decisões moralmente ambíguas.

Visualmente, o filme impressiona. A Casa Loma, com sua arquitetura centenária, imersa em neblina e cercada por um clima frio, cria um cenário perfeito para a trama, adicionando um toque de mistério e densidade à narrativa. As cenas de ação são intensas e bem coreografadas, equilibrando o suspense com momentos de humor ácido e crítica social.

O clímax do filme revela a verdadeira natureza do pacto feito pelos Le Domas e a extensão de sua loucura. Grace, no entanto, resiste até o amanhecer, momento em que uma reviravolta final surpreende o público, concluindo a história de forma explosiva e satisfatória.

“Ready or Not” é uma obra que combina terror e comédia de forma única, apresentando uma sátira mordaz à elite e suas tradições absurdas, além da crítica sobre sua presa favorita: a classe trabalhadora. Dinâmico, visualmente impactante e com um elenco afiado, o filme entrega uma experiência de entretenimento que diverte, provoca e surpreende.