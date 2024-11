Com 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, filme perfeito e que mudou a forma de se fazer cinema no mundo está na Netflix

Francis Ford Coppola inaugura sua saga sobre a máfia siciliana na América com “O Poderoso Chefão”, o primeiro de quatro filmes que redefiniram o gênero e estabeleceram um padrão narrativo e estético para o cinema contemporâneo. Em parceria com Mario Puzo (1920-1999), autor do romance que originou o enredo, Coppola constrói uma narrativa que combina densidade dramática e uma análise implacável das relações de poder e moralidade. O resultado é um épico que transcende o crime organizado para explorar as complexas dinâmicas familiares e os custos éticos do poder em uma sociedade moldada por ambições desmedidas e violência institucionalizada.

A trama se desenrola com maestria ao longo de quase três horas, introduzindo o público ao universo da família Corleone. O enigmático Don Vito Corleone, interpretado de forma icônica por Marlon Brando (1924-2004), surge como o centro gravitacional dessa saga, um patriarca cujas decisões reverberam por gerações. Em uma das cenas mais impactantes, um homem busca a ajuda de Vito após a justiça falhar em punir os estupradores de sua filha. Esse episódio, além de revelar a corrupção do sistema jurídico, consolida a figura de Corleone como um líder que opera acima da lei, movendo-se entre a benevolência e a crueldade com uma frieza calculada.

No entanto, é Michael Corleone, vivido por Al Pacino, quem gradualmente assume o protagonismo. Inicialmente alheio aos negócios da família, Michael é empurrado para o centro da ação após uma série de eventos que culminam em sua fuga para a Itália. Lá, ele se casa com Appolonia Vitelli, interpretada por Simonetta Stefanelli, apenas para retornar aos Estados Unidos e reassumir um papel crucial na estrutura mafiosa. Sua reaproximação com Kay Adams, interpretada por Diane Keaton, representa um contraste entre o tradicionalismo siciliano e a modernidade americana, evidenciando as tensões culturais que permeiam a narrativa.

O clímax do filme ocorre durante uma cerimônia de batismo, onde Coppola articula de forma brilhante a dualidade de Michael: enquanto ele renuncia ao mal perante a igreja, ordena a execução de seus inimigos, consolidando-se como o novo Don. Essa sequência, marcada por uma montagem paralela impecável, sintetiza a essência de “O Poderoso Chefão”: a convergência de sacralidade e violência, de tradição e traição.

A direção meticulosa de Coppola transforma o filme em uma obra-prima que combina elementos de tragédia grega e drama shakespeariano. Cada personagem, do imponente Don Vito ao impetuoso Sonny, interpretado por James Caan, e o sagaz Tom Hagen, vivido por Robert Duvall, contribui para a construção de um universo narrativo complexo, onde lealdades são testadas e o poder se torna uma maldição hereditária.

Coppola não apenas conta uma história; ele expõe as engrenagens de uma sociedade que romantiza o poder enquanto ignora seu custo humano. Por meio de uma cinematografia impecável e uma trilha sonora inesquecível de Nino Rota, o diretor cria uma atmosfera que é ao mesmo tempo bela e perturbadora. Ao final, “O Poderoso Chefão” não é apenas um filme sobre a máfia; é um retrato profundo da corrupção moral que permeia todas as esferas de influência, da política às relações pessoais. Essa é a razão pela qual a saga permanece um marco incontestável na cultura popular, um clássico que desafia o tempo e a obsolescência.