O filme que virou lenda nas bilheterias ao faturar 31 vezes o próprio orçamento agora está na Netflix

M. Night Shyamalan demonstra mais uma vez sua habilidade incomparável em explorar as regiões mais sombrias e inexploradas da mente humana em “Fragmentado”. Este filme revela a complexidade do personagem Kevin Wendell Crumb, cuja psique dividida é tanto a fonte de sua força quanto de sua vulnerabilidade. Na trama, Shyamalan conduz os espectadores por um labirinto psicológico onde a realidade e o delírio se entrelaçam, criando um ambiente onde os limites da sanidade são constantemente desafiados. Kevin, interpretado de forma magistral por James McAvoy, carrega dentro de si 23 personalidades distintas, cada uma com sua própria identidade e nuances, compondo um universo interno caótico que desperta tanto fascínio quanto medo.

A narrativa se desenrola com a introdução de Casey Cooke, vivida por Anya Taylor-Joy, uma jovem marcada por uma série de traumas que a tornaram uma presença quase invisível em seu círculo social. No entanto, é precisamente essa característica que lhe confere uma força inesperada quando ela e outras duas colegas são sequestradas por Kevin. A personagem de Taylor-Joy emerge como um contraponto intrigante ao antagonista, e sua jornada é tecida com sutileza por Shyamalan, que explora as escolhas e acasos que guiam as vidas de seus personagens. Cada detalhe da trama é meticulosamente construído para reforçar a noção de que os momentos decisivos frequentemente surgem em situações aparentemente triviais.

McAvoy se destaca ao incorporar as diferentes personas de Kevin, desde Hedwig, uma criança de nove anos com traços de inocência misturados a uma rebeldia dissimulada, até Barry, um estilista sofisticado e controlado. A liderança fica com Dennis, o alter ego meticuloso que simboliza o núcleo de poder e desespero do protagonista. O ator entrega uma performance notável, onde a transição entre essas personalidades é realizada com uma naturalidade impressionante, sublinhando a complexidade emocional do personagem. Essa interpretação exige um esforço físico e mental evidente, que McAvoy sustenta com maestria, permitindo que o público compreenda a extensão das camadas psicológicas que definem Kevin.

A figura da Dra. Karen Fletcher, interpretada por Betty Buckley, assume um papel crucial na trama como a psiquiatra que tenta compreender e, talvez, controlar a psique de Kevin. Sua presença traz uma visão externa, uma tentativa de racionalizar o que, em última análise, se revela indomável. A narrativa de Shyamalan constrói um crescendo de tensão onde a esperança de redenção ou salvação se dilui diante da crescente percepção de que Kevin é refém de si mesmo, incapaz de fugir do caos interno que o consome.

“Fragmentado” é, em essência, um estudo da natureza humana em seus extremos. É um retrato das batalhas invisíveis que se travam dentro da mente e da forma como essas batalhas podem transcender o indivíduo, afetando todos ao seu redor. A obra culmina em um clímax que confirma uma verdade inexorável: Kevin é derrotado não por forças externas, mas pelo inimigo implacável que reside dentro de si, um lembrete perturbador de que, às vezes, o maior confronto que enfrentamos é com a própria escuridão que carregamos.