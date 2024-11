Prepare o sofá e o coração: a comédia romântica na Netflix que é perfeita para um dia em casa

Ellie Kemper é amplamente reconhecida por sua atuação em “The Office”, papel que impulsionou sua carreira na comédia. Posteriormente, sua presença se destacou em filmes como “Missão Madrinha de Casamento” e “Anjos da Lei”, além da série “Unbreakable Kimmy Schmidt”, na qual assumiu o papel principal. No filme “Felicidade para Principiantes”, dirigido e coescrito por Vicky Wight, em colaboração com Katherine Center, Kemper brilha em uma narrativa leve e romântica que promete prender a atenção e trazer sorrisos.

A história gira em torno de novos começos, a busca pelo verdadeiro sentido da felicidade, a autodescoberta e o renascimento do amor. A protagonista, Helen (Kemper), é uma professora metódica que sempre conduziu sua vida segundo as expectativas alheias. Após um divórcio recente, ela se encontra desorientada, presa em uma rotina que já não traz satisfação. Cansada de sentir-se estagnada e insegura, ela resolve embarcar em uma jornada para redescobrir sua essência e reavivar sua alegria de viver.

Essa jornada a leva ao “Aventura de uma Vida”, um desafio de trilha na famosa Trilha dos Apalaches, destinado a iniciantes que desejam se reconectar com a natureza e aprender técnicas básicas de sobrevivência. Durante essa experiência, Helen se depara com um grupo diversificado e peculiar de participantes, guiados pelo entusiástico e idealista Beckett (Ben Cook). Entre os outros aventureiros estão Windy (Shayvawn Webster), Kaylee (Gus Birney), Sue (Julia Shiplett) e Mason (Esteban Benito). Entretanto, um rosto familiar chama a atenção de Helen: Jake (Luke Grimes), o melhor amigo de seu irmão mais novo, que inesperadamente também se junta à expedição.

Jake, um ex-médico com um passado misterioso que levou à sua renúncia à profissão, representa tudo o que Helen julga como falta de direção e responsabilidade. Para sua surpresa, ele rapidamente desperta o interesse de Windy, que não desgruda dele ao longo do percurso. Logo no início da caminhada, Helen enfrenta contratempos, machucando o joelho em um incidente que a faz desacelerar o grupo, gerando frustração entre os colegas. Entretanto, à medida que os dias passam, ela revela competências inesperadas e começa a estabelecer uma convivência mais amigável com os demais.

Com o passar do tempo, entre desafios cômicos e situações que exigem resiliência, Helen e Jake começam a se aproximar. Momentos de cumplicidade surgem, trocas de segredos intensificam a conexão e, gradualmente, um clima romântico toma conta da dupla. O enredo não demora a revelar o que realmente motivou Jake a se unir à aventura, criando mais profundidade na trama.

O roteiro escrito por Wight e Center é repleto de humor leve e inteligente, proporcionando uma experiência acolhedora e que desperta uma sensação de bem-estar. A personagem de Helen ressoa com qualquer pessoa que já se sentiu perdida e precisou se reinventar. Sua jornada de superação é um lembrete de que é possível encontrar forças para enfrentar os momentos mais difíceis.

Kemper, com sua energia contagiante, dá vida a uma Helen que exala autenticidade e carisma. Luke Grimes, por sua vez, constrói um Jake repleto de gentileza e sensibilidade, fazendo com que a evolução do relacionamento entre os dois seja uma delícia de acompanhar. A química entre ambos é evidente e adiciona charme à trama, tornando o romance um dos pontos altos do filme.