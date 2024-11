Thriller de ação visto por 52 milhões de pessoas e perfeito para quem ama “John Wick”, na Netflix

Após um extenso período de mais de dois anos de pré-produção, “Alerta de Risco” finalmente aterrissa no catálogo da Netflix. Filmado no Novo México, o projeto teve seu roteiro original escrito por Josh Olson e John Brancato, com sua versão inicial criada há quase uma década. No entanto, foi apenas sob os cuidados de Halley Wegryn Gross que o script recebeu os ajustes finais necessários para se adaptar aos padrões atuais. O filme marca a estreia hollywoodiana da cineasta indonésia Mouly Surya, reconhecida internacionalmente pelo aclamado “Marlina — A Assassina em Quatro Atos”, obra que não apenas foi pré-selecionada para o Oscar, como também competiu pela cobiçada Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Descrito por alguns como uma versão feminina de John Wick, “Alerta de Risco” entrega, porém, uma experiência bem distante dessa premissa ambiciosa. Embora as sequências de ação sejam visualmente bem executadas, graças à competência dos dublês envolvidos, o ritmo do filme tropeça, resultando em uma narrativa que, em vários momentos, se arrasta. O espectador, frequentemente, pode se pegar distraído, com os olhos alternando entre a tela e o celular, em busca de algo mais estimulante. O tom sério que a produção adota não é sustentado pelo seu orçamento modesto — um valor mantido em segredo — nem pela profundidade esperada no desenvolvimento dos personagens ou do enredo.

Jessica Alba, no papel principal de Parker, enfrenta dificuldades para convencer como uma protagonista de ação. Sua atuação carece da intensidade e da presença necessárias para elevar o material, reforçando a sensação de que a personagem foi construída a partir de clichês típicos do gênero. O roteiro, por sua vez, não faz muitos favores a ela. A história de Parker, uma oficial das Forças Especiais envolvida em uma missão secreta na Síria, rapidamente muda de direção quando ela é chamada de volta à sua pequena cidade natal após a morte misteriosa de seu pai. O incidente, inicialmente tratado como um acidente em uma mina com um corredor subterrâneo, levanta suspeitas, especialmente quando uma carta de despedida atribuída ao pai emerge, entregando a ela a administração do bar da família.

Determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos, Parker mergulha em uma investigação própria, que a coloca no caminho de uma rede de contrabando de armas. A trama se complica à medida que ela descobre conexões perigosas entre seu pai e criminosos locais, o que a torna alvo de perseguições implacáveis. O ex-namorado de Parker, Jesse, interpretado por Mark Webber, agora xerife da cidade, desempenha um papel coadjuvante, mas limitado, na busca por respostas.

Apesar das falhas evidentes — incluindo buracos no roteiro e cenas de ação que, embora intensas, são breves e muitas vezes anticlimáticas — “Alerta de Risco” não é um fracasso completo. Há momentos de entretenimento que conseguem capturar a atenção, oferecendo uma diversão passageira e despretensiosa. No entanto, o filme não escapa da classificação de genérico, um entre tantos outros títulos que seguem fórmulas estabelecidas sem inovar ou surpreender. Ele serve como um passatempo aceitável, mas dificilmente deixará uma impressão duradoura no público.