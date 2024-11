Nada te emocionará tanto: a mais bela história de amor do século 21 está na Netflix

As decisões que tomamos ao longo da vida abrem portas para inúmeros destinos, alguns previsíveis, outros surpreendentes. Raramente temos clareza sobre aonde essas escolhas nos conduzirão, mas inevitavelmente nos deparamos com caminhos mais fáceis e outros repletos de desafios. “Pérolas no Mar”, a estreia cinematográfica da talentosa Rene Liu, mergulha na complexidade dessas opções, ao narrar a trajetória de Xiaoxiao (interpretada por Dongyu Zhou) e Jianqing (interpretado por Boran Jing), que se conhecem em um trem durante a véspera do Ano Novo de 2006, partindo de Pequim em direção a uma pequena cidade que parece estar estagnada no tempo. Jovens e ambiciosos, os dois compartilham o sonho de estabelecer-se na metrópole, onde imaginam encontrar uma vida mais vibrante e próspera.

Inicialmente, a relação entre eles é marcada pela amizade. Com o passar do tempo, as dificuldades impostas pela vida urbana vão erodindo seus anseios. Enquanto amigos de Jianqing retornam à cidade natal, resignados, restam apenas ele e Xiaoxiao, uma jovem de espírito leve e imprevisível, que transita de um relacionamento para outro em busca de alguém que a liberte de sua realidade angustiante, semelhante a uma princesa aprisionada. Sua “torre” é a instabilidade financeira e a exaustiva rotina como vendedora de rua, onde constantemente precisa escapar dos fiscais que ameaçam apreender sua mercadoria.

Jianqing, silenciosamente apaixonado por Xiaoxiao, a apoia incondicionalmente, defendendo-a dos maus namorados e oferecendo um lar quando ela fica desabrigada. Leva tempo até que ela se permita corresponder aos sentimentos de Jianqing, mas quando isso acontece, os dois experimentam uma fase intensa de afeto, momentos inesquecíveis e histórias compartilhadas. No entanto, a vida na metrópole se revela dura, e a pobreza se torna um peso constante. Enquanto Jianqing se empenha em desenvolver um jogo de videogame, ambos enfrentam juntos os desafios e as frustrações que a vida lhes impõe.

Com o passar dos anos, a dinâmica entre os dois se desgasta sob o peso das expectativas não realizadas. Apesar do sentimento que os une, ele se mostra insuficiente para sustentar a relação. Xiaoxiao, mais madura e em paz com a realidade ao seu redor, decide seguir em frente, percebendo que Jianqing, em sua busca incansável por sucesso, deixou de valorizar as experiências vividas ao longo da jornada. Ele já não é o jovem gentil de outrora, e Xiaoxiao entende que o futuro como casal é inviável.

Uma década depois, seus caminhos se cruzam novamente em um voo interrompido por condições climáticas adversas. Com os passageiros encaminhados para hotéis, Jianqing e Xiaoxiao acabam dividindo um quarto, revivendo, entre sorrisos e nostalgia, os momentos marcantes de sua juventude. Jianqing agora desfruta do sucesso profissional, é casado, pai, e bem estabelecido em Pequim. Xiaoxiao, por sua vez, segue solteira e reflete sobre sua vida com um toque de amargura. “Eu sempre trago sorte aos meus ex-namorados”, comenta ela com um riso que esconde tristeza. “Não é curioso?”, pergunta. “Na verdade, é triste. Você está sozinha”, responde Jianqing, com resquícios de sentimento que o tempo e as novas circunstâncias não apagaram completamente.

“Pérolas no Mar” é um lembrete poético da efemeridade da vida, da singularidade do amor e da delicadeza em nossas decisões. Um gesto é capaz de mudar o curso de uma existência. É essencial reconhecer a importância do crescimento, tanto pessoal quanto emocional, e não deixar para declarar amor quando for tarde demais. O filme desperta uma doçura melancólica, semelhante ao afeto por um pequeno filhote que, ao ser observado, aquece a alma, mas também deixa uma leve sensação de saudade e reflexão sobre a passagem do tempo.