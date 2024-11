Comédia com Adam Sandler e Jennifer Aniston, na Netflix, é melhor forma de começar a semana com pé direito

O filme “Esposa de Mentirinha”, dirigido por Dennis Dugan, exemplifica a parceria frequente e bem-sucedida entre o cineasta e Adam Sandler, já vista em comédias como “Um Maluco no Golfe”, “Zohan: O Agente Bom de Corte” e “O Paizão”. O ator, conhecido por seu estilo cômico específico, colabora nesta produção com Jennifer Aniston, uma amiga de longa data, com quem já contracenou em outras comédias como “Mistério no Mediterrâneo” e “Mistério em Paris”. Apesar de sua amizade pré-existente, “Esposa de Mentirinha” marca a primeira vez que Sandler e Aniston estrelam juntos como protagonistas em um filme, e essa estreia trouxe uma química leve e natural para a tela.

Na história, Sandler interpreta Danny, um cirurgião plástico que se vale de um truque peculiar para conquistar mulheres: finge ser casado. Esse comportamento nasceu de uma má experiência em sua juventude e tornou-se uma maneira conveniente de atrair pretendentes ao longo dos anos, bastando apenas uma aliança falsa e algumas histórias sobre um suposto “casamento problemático”. Quando Danny conhece Palmer (Brooklyn Decker), uma professora de matemática que desperta nele sentimentos genuínos, sua técnica começa a falhar. Ao encontrar a aliança de mentira no bolso de Danny, Palmer o questiona, e a confusão se instala, uma vez que ela não sabe que o relacionamento dele é uma farsa.

Para remediar a situação e reconquistar Palmer, Danny elabora uma mentira ainda mais complicada: pede que sua assistente Katherine (Aniston) finja ser sua ex-esposa, o que supostamente justificaria a “aliança” e convenceria Palmer da sinceridade de seus sentimentos. O plano, no entanto, rapidamente sai do controle quando os filhos de Katherine, Maggie (Bailee Madison) e Michael (Griffin Gluck), acabam envolvidos na encenação. Como se não bastasse, Eddie (Nick Swardson), primo atrapalhado de Danny, também participa da farsa, e o grupo acaba em uma viagem ao Havaí, onde a trama atinge um clímax de confusões e mal-entendidos.

Embora o roteiro não apresente inovações e siga uma fórmula previsível, “Esposa de Mentirinha” cativa pela descontração e pelo carisma do elenco principal. Sandler e Aniston exibem uma naturalidade que traz leveza ao filme, e suas interações geram momentos engraçados e despretensiosos. Mesmo que muitas das piadas beirem o absurdo ou o exagero, as atuações imprimem sinceridade às cenas, resultando em uma comédia que entretém de forma espontânea. A previsibilidade da trama acaba sendo um ponto a favor para quem busca um filme relaxante, sem complexidades, apenas para se divertir.

Adam Sandler, conhecido por seu estilo de humor que, frequentemente, divide opiniões, demonstra mais uma vez sua habilidade de converter situações cômicas em momentos acessíveis e agradáveis para todos os públicos. Apesar de sua comédia ser alvo constante de críticas, Sandler continua popular entre uma vasta audiência, provando que sua habilidade de transformar enredos banais em histórias divertidas é uma qualidade apreciada por muitos. Esse talento de Sandler para criar humor leve e envolvente é fundamental para o sucesso de “Esposa de Mentirinha”.

Além dos protagonistas, o elenco inclui figuras conhecidas como Nicole Kidman, que interpreta Devlin Adams, uma personagem que adiciona uma dose de competitividade e humor à trama. Ian Maxtone Jones e Joanna Damon também integram o elenco, contribuindo para o ambiente de leveza e diversão que permeia o filme. Embora esses personagens não sejam centrais, suas participações ajudam a manter o tom cômico e descontraído.

Em essência, “Esposa de Mentirinha” é um filme que não tenta ir além de sua proposta: uma comédia descomplicada e agradável. Suas locações paradisíacas, aliadas ao carisma dos atores e à sequência de situações cômicas, fazem deste um filme ideal para quem quer momentos de descontração. É uma produção que, embora não deva conquistar aplausos da crítica mais exigente, oferece ao público aquilo que promete — risadas e entretenimento despretensioso, acessível para todas as idades.

“Esposa de Mentirinha” é uma comédia simples, mas envolvente, que cumpre seu papel com eficiência. É um filme que prova que, mesmo em um gênero saturado, é possível encontrar espaço para produções que se concentram em divertir o espectador, sem grandes pretensões artísticas ou narrativas complexas.