A série original da Netflix que quebrou todos os recordes: 801 dias no Top 10 global

A saída de Henry Cavill de “The Witcher” marca uma mudança significativa no curso da série, especialmente após os longos hiatos causados pela pandemia de covid-19, entre 2020 e 2022, e pela greve dos roteiristas em 2023. Cavill não foi apenas o rosto de Geralt de Rivia, mas a força que unificava uma narrativa complexa e frequentemente turbulenta. Sua interpretação deu vida a um personagem multifacetado, oscilando entre a severidade estoica e a ironia sutil, características que garantiram o interesse do público por três temporadas.

Nos momentos finais de sua jornada, o astro ainda carrega o peso do papel que ajudou a redefinir as histórias de fantasia em torno de mundos mágicos e criaturas poderosas, como a enigmática Aretuza, escola de magia onde jovens feiticeiras aprendem a manipular forças ancestrais. Com Liam Hemsworth assumindo o posto, a série enfrenta agora o desafio de manter sua relevância e fidelizar um público cético diante de uma transição sempre arriscada.

Os episódios derradeiros de Cavill exploram antigos conflitos, como o duelo com Sigismund Dijkstra, mestre espião vivido por Graham McTavish, trazendo à tona velhas rivalidades e novos desdobramentos. Após a captura dos magos de Aretuza, seus poderes são neutralizados por algemas de dimeritium, levando a uma rebelião que Geralt assume como sua última missão, repleta de traições e estratégias astutas.

Embora a trama busque renovar-se com intrigas políticas e combates emocionantes, rumores indicam que Cavill pode ter abandonado o papel devido ao ritmo extenuante de filmagens e à carga de tramas paralelas, optando por projetos mais promissores. Ainda assim, sua passagem por “The Witcher” consolidou o personagem como um ícone da cultura pop, elevando a série ao status de fenômeno global. Cabe agora a Hemsworth não apenas manter esse legado, mas conquistar os fãs que ainda lamentam a troca, provando que a força de Geralt pode transcender rostos e vozes, contanto que o espírito do personagem permaneça intacto.

Série: The Witcher

Criação: Haily Hall, Lauren Schmidt Hissrich, Beau DeMayo e Andrzej Sapkowski

Anos: 2019-2021

Gêneros: Drama/Fantasia

Nota: 8/10