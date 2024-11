Aplaudido em Sundance e ignorado pelo público: o suspense esquecido que é um dos melhores filmes da história da Netflix

Libertar os próprios demônios pode ser um alívio, mas a sociedade frequentemente nos aprisiona em um ciclo que normaliza o conformismo. O cotidiano de muitos se resume a empregos desmotivadores, moradias aquém das aspirações e uma distância insuperável dos círculos sociais glamorosos. A frustração e a impotência frente a essas barreiras moldam a experiência de vida de grande parte da humanidade, alimentando um sentimento de injustiça silenciosa.

A protagonista de “Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo” pertence a essa multidão invisível. Ruth Kimke, uma auxiliar de enfermagem, leva uma existência rotineira, sem grandes expectativas, até que o furto de alguns objetos pessoais rompe sua bolha de resignação. Entre as perdas materiais está uma baixela de prata herdada de sua avó, cuja relevância emocional supera qualquer valor monetário. Esse incidente se torna o catalisador para uma transformação interna: Ruth se recusa a continuar como espectadora passiva de sua própria vida.

A partir desse evento, Ruth confronta não apenas os ladrões, mas também uma sociedade que constantemente a desrespeita e desvaloriza. Pequenos gestos cotidianos, como tolerar os cães dos vizinhos sujando seu jardim, tornam-se símbolos do abuso sistêmico. Ela se recusa a aceitar as injustiças silenciosamente, mesmo sabendo que certas realidades, como a poluição ambiental ou o desprezo social, continuarão a existir. Sua jornada reflete a luta interna de muitos: equilibrar a indignação moral com a resignação prática.

Inspirado no existencialismo de Sartre, que afirma que “o inferno são os outros”, o filme aborda de forma sutil a alienação e a responsabilidade individual. A citação de Sartre sugere que o verdadeiro inimigo está nas decisões e na passividade que perpetuamos. O ato de culpar o outro, embora tentador, é uma fuga imatura da responsabilidade pessoal. Ruth, ao decidir agir, encara esse dilema filosófico: não se trata apenas de enfrentar os ladrões, mas de desafiar sua própria apatia e retomar o controle sobre seu destino.

Ao buscar apoio, Ruth encontra em Tony, um vizinho excêntrico, um aliado improvável. O retrato de Tony como um homem desajustado, com sonhos de heroísmo, amplia a crítica social do filme. Juntos, eles embarcam em uma investigação que desafia suas capacidades e os expõe ao absurdo da vida moderna. No entanto, a trama destaca o desinteresse institucional por pessoas consideradas insignificantes. A inação policial, simbolizada pela indiferença de um oficial, ecoa o desprezo que Ruth enfrenta diariamente.

Apesar das limitações e dos erros ao longo da jornada, Ruth recupera mais do que os bens materiais roubados. Ela descobre uma força interior que estava adormecida, ganhando uma nova perspectiva sobre sua própria vida. O que começa como uma busca por justiça pessoal se transforma em um caminho para a autossuficiência e o reconhecimento de seu valor. Mesmo que o mundo continue a impor desafios, Ruth emerge com a coragem necessária para encarar o futuro de cabeça erguida.