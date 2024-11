4 filmes incríveis que estrearam na Netflix e vão fazer você cancelar todos os planos do fim de semana

Pedro Páramo (2024), Rodrigo Prieto

Carlos Somonte / Netflix

Uma jornada marcada por segredos e eventos sobrenaturais conduz um homem ao coração de um vilarejo sombrio. Filho de um poderoso latifundiário, ele parte em busca do pai ausente, atendendo ao pedido final de sua mãe. No entanto, o destino o leva a uma aldeia abandonada, onde cada ruína e cada rosto ocultam histórias inquietantes. Conforme avança, descobre verdades sombrias sobre sua família e o legado opressor do patriarca. Em um ambiente que mistura memórias e fantasmas, a linha entre realidade e ilusão se desfaz, revelando as marcas de um passado repleto de abuso de poder. A narrativa tece uma reflexão sobre a herança de culpas e a busca por redenção, explorando o impacto das escolhas através de gerações. Entrelaçando mistério e espiritualidade, o enredo questiona os limites entre vida e morte, amor e traição. Cada revelação aproxima o protagonista de um desfecho inevitável, onde enfrentará os pecados do pai e os fantasmas de Comala.