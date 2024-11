Quer relaxar e rir? Samuel L. Jackson traz a comédia de ação perfeita para desligar o cérebro na Netflix

No mundo ideal, famílias só começariam depois de observados alguns passos elementares. Duas pessoas solteiras, adultas, independentes e desarmadas se conheceriam, passariam dias em conversas tão ridículas quanto imprescindíveis, trocariam beijos, carícias, firmariam compromisso e, só então, pensariam em filhos — que talvez não viessem. Na vida como ela é, entretanto, o estado intermedeia o encontro daqueles que, por uma ou outra razão, cumpridas ou não essas etapas, não alcançam o sonho da maternidade e da paternidade, e, finalmente, um núcleo familiar nutrido por correntes de genuíno afeto, acima até mesmo do onipresente sangue, estaria pronto.

Um analista de cibersegurança do FBI que não se dá bem com o estilo de vida agressivo e sem regras de seu pai faz girar o eixo de “Shaft”, derivação cheia de personalidade dos longas de 1971 e 2000 dirigidos por John Singleton (1968-2019) e Gordon Parks (1912-2006), respectivamente, tomando por base o personagem criado por Ernest Tidyman (1928-1984), protagonista do romance que ganhou o mundo em 1970. John Shaft Jr. tem enfrentado uma parada dura com o propósito de se aproximar do pai, e é por aí que Tim Story vai ganhando o coração do público. Por baixo da casca de brucutu, Shaft também deseja ter seu rebento por perto, mas não sabe como o fazer, gancho muito bem usado pelos roteiristas Alex Barnow e Kenya Barris para capturar quem nunca ouviu falar de Tidyman ou não se interessa por histórias de detetives supostamente moderninhos, mas que se comportam como neandertais.

Uma bela mulher abre a porta do escritório de John Shaft. Um jovem quer falar com ele, e é recebido com o cano de uma escopeta no cangote. Shaft parecia nem saber que tinha um filho, entontece um pouco, sai pela rua com seu indefectível sobretudo marrom, como se fosse o dono da cidade, do mundo. Ele parece incomodado com a presença do rapaz, que vai a sua procura porque investiga o assassinato de seu melhor amigo, e, claro, ninguém melhor para dar-lhe uma ajudinha que o veterano, um dos detetives mais experimentado da América.

Depois de vencer sozinho as metafísicas preocupações quanto a garantir um bocado para forrar o estômago, fazer suas próprias escolhas com uma autonomia melancólica ao fim de uma adolescência quase trágica e ter vencido no perverso mundo do trabalho, Junior precisa do pai — que pode não se dar conta, mas também precisa dele. Superados os primeiros estranhamentos, os dois passam por situações absurdas e, cada qual com seu método, vão ligando os pontos que levam ao criminoso. Esperto, Story faz com que Samuel L. Jackson e Jessie T. Usher apareçam junto o máximo possível, reservando uma surpresa para o final, com Richard Roundtree (1942-2023), o Shaft mais velho, ensinando bons modos a seus meninos.